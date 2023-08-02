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Тагильчане дышали в июле сероводородом, а студент расплатился iPhone за долги

2 августа 2023, 16:46
Фото: Midjourney
В Нижнем Тагиле студент расплатился за долги по алиментам собственным iPhone, а горожане весь июль дышали сероводородом и диоксидом азота. Рассказываем о самых интересных и обсуждаемых событиях Нижнего Тагила за 2 августа 2023 года.

23-летний студент решил отказаться от выплат алиментов своему годовалому сыну, сославшись на полное отсутствие доходов, однако в качестве погашения долга приставы изъяли у него iPhone.

Студент-медик в Нижнем Тагиле расплатился iPhone за долги по алиментам
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В ФСБ предупредили жителей Свердловской области о неизвестных, которые звонят по телефону и принуждают поджигать военкоматы.

ФСБ предупредила свердловчан о принуждающих поджигать военкоматы мошенниках
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Весь июль 2023 года 99 раз фиксировались выбросы вредных веществ в воздухе постами УГМС и газоанализатором TagilCity.ru. Всего за прошедший месяц в городе было лишь девять «чистых» дней из 31-го.

Сероводородом и диоксидом азота 99 раз дышали жители Нижнего Тагила в июле
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Стала известна причина запаха гари в Нижнем Тагиле 2 августа. Он распространился в городе из-за тлеющего торфяника в Быньгах под Невьянском.

«В лесу живем из-за них»: стала известна причина запаха гари в Нижнем Тагиле
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В парке Народном высаживают деревья, выкопанные на месте реконструкции коллектора в пойме реки Тагил. Данный эксперимент поддержали в мэрии Нижнего Тагила.

Пересадка, вместо вырубки: мэрия поддержала эксперимент подрядчика у реки Тагил
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