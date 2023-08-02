Тагильчане дышали в июле сероводородом, а студент расплатился iPhone за долги

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23-летний студент решил отказаться от выплат алиментов своему годовалому сыну, сославшись на полное отсутствие доходов, однако в качестве погашения долга приставы изъяли у него iPhone.
В ФСБ предупредили жителей Свердловской области о неизвестных, которые звонят по телефону и принуждают поджигать военкоматы.
Весь июль 2023 года 99 раз фиксировались выбросы вредных веществ в воздухе постами УГМС и газоанализатором TagilCity.ru. Всего за прошедший месяц в городе было лишь девять «чистых» дней из 31-го.
Стала известна причина запаха гари в Нижнем Тагиле 2 августа. Он распространился в городе из-за тлеющего торфяника в Быньгах под Невьянском.
В парке Народном высаживают деревья, выкопанные на месте реконструкции коллектора в пойме реки Тагил. Данный эксперимент поддержали в мэрии Нижнего Тагила.