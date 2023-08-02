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У жительницы Нижнего Тагила украли кошелек в магазине

2 августа 2023, 15:05
Фото: Midjourney
Жительницу Нижнего Тагила обокрали в магазине. Кошелек пострадавшей был украден из ее сумки, полиция просит помощи в установлении личности грабителя.

1 августа женщина отправилась в один из городских супермаркетов. Чуть позже она заметила отсутствие кошелька и обратилась к продавцам за помощью. Сотрудники магазина уверили ее в том, что ничего не видели.

После проверки видео с камер наблюдения, удалось установить, что рядом с потерпевшей ходила другая женщина, которая по версии следствия похитила кошелек, вытащив его из сумки. Также удалось установить, что похитительница выбросила свой пакет в мусорный бак, находившийся с рядом стоящим домом.

В контейнере был обнаружен второй кошелек с банковскими картами другой женщины, еще одной вероятной жертвой воровки, сообщает «Инцидент Нижний Тагил».

Сотрудники полиции проводят проверку по факту кражи и просят помощи у населения для установления личности грабительницы.

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