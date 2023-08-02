У жительницы Нижнего Тагила украли кошелек в магазине

Posted Сегодня, 15:05
Published Сегодня, 15:05
Modified Сегодня, 15:05
Updated Сегодня, 15:05
1 августа женщина отправилась в один из городских супермаркетов. Чуть позже она заметила отсутствие кошелька и обратилась к продавцам за помощью. Сотрудники магазина уверили ее в том, что ничего не видели.
После проверки видео с камер наблюдения, удалось установить, что рядом с потерпевшей ходила другая женщина, которая по версии следствия похитила кошелек, вытащив его из сумки. Также удалось установить, что похитительница выбросила свой пакет в мусорный бак, находившийся с рядом стоящим домом.
В контейнере был обнаружен второй кошелек с банковскими картами другой женщины, еще одной вероятной жертвой воровки, сообщает «Инцидент Нижний Тагил».
Сотрудники полиции проводят проверку по факту кражи и просят помощи у населения для установления личности грабительницы.