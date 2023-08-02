В Екатеринбурге опекун Далера Бобиева настаивает на своей невиновности

Супруг обвиняемой подчеркнул, что не имел возможности видеть, как Вероника била Далера, потому что всегда находился в командировках в Карабахе, Сирии и на СВО. Мужчина рассказал, что в СМИ искажают информацию: ему никто не угрожал, а он не приносил своей жене никаких вещей, кроме контактных линз.