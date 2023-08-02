В Екатеринбурге опекун Далера Бобиева настаивает на своей невиновности

Posted Сегодня, 14:14
Published Сегодня, 14:14
Modified Сегодня, 14:27
Updated Сегодня, 14:27
В процессе следственных действий Веронике задавал вопросы следователь. На очную ставку также был вызван муж Александр Наумов, пишет «КП-Екатеринбург» со ссылкой на собственный источник.
Супруг обвиняемой подчеркнул, что не имел возможности видеть, как Вероника била Далера, потому что всегда находился в командировках в Карабахе, Сирии и на СВО. Мужчина рассказал, что в СМИ искажают информацию: ему никто не угрожал, а он не приносил своей жене никаких вещей, кроме контактных линз.
Напомним, что 26 июля жительница Екатеринбурга Вероника Наумова сообщила о том, что она не может найти сына. По словам обвиняемой, мальчик вышел из дома рано утром, когда взрослые спали.
Ровно через три дня тело Далера было найдено в арендованном гараже, который находился в 300 метрах от места проживания семьи. Уже 30 июня Чкаловский суд арестовал опекуншу сроком на два месяца, следствие продолжается.