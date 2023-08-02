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В Екатеринбурге опекун Далера Бобиева настаивает на своей невиновности

2 августа 2023, 14:14
Фото: 1MI
Вероника Наумова, опекун 6-летнего Далера Бобиева, обвиняется в его убийстве. На прошедшей очной ставке с ее супругом 34-летняя женщина настаивала на своей невиновности.

В процессе следственных действий Веронике задавал вопросы следователь. На очную ставку также был вызван муж Александр Наумов, пишет «КП-Екатеринбург» со ссылкой на собственный источник.

Супруг обвиняемой подчеркнул, что не имел возможности видеть, как Вероника била Далера, потому что всегда находился в командировках в Карабахе, Сирии и на СВО. Мужчина рассказал, что в СМИ искажают информацию: ему никто не угрожал, а он не приносил своей жене никаких вещей, кроме контактных линз.

Напомним, что 26 июля жительница Екатеринбурга Вероника Наумова сообщила о том, что она не может найти сына. По словам обвиняемой, мальчик вышел из дома рано утром, когда взрослые спали.

Ровно через три дня тело Далера было найдено в арендованном гараже, который находился в 300 метрах от места проживания семьи. Уже 30 июня Чкаловский суд арестовал опекуншу сроком на два месяца, следствие продолжается.

Дело опекунши погибшего Далера из Екатеринбурга расследуют по показаниям ребенка
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