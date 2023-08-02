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«В лесу живем из-за них»: стала известна причина запаха гари в Нижнем Тагиле

2 августа 2023, 11:18
Фото: 1MI

Стала известна причина запаха гари в Нижнем Тагиле

Запах гари, о котором жители Нижнего Тагила говорят с утра 2 августа, распространился из-за тлеющего торфяника в Быньгах под Невьянском.

Об этом сообщил редакции TagilCity.ru руководитель пожарной дружины Павел Фетисов. Также он отметил, что пожары под Нижним Тагилом увеличиваются. И причиной, кпо мнению добровольца, является человек.

Все отдыхать поехали на природу. А мы из-за них в лесу живем, — сказал Павел Фетисов.

Напомним, о запахе гари в Нижнем Тагиле говорят с утра 2 августа, помимо этого, пишут горожане, запах без дымки они замечали в разных районах города и ранее. Из-за гари, в том числе, в воздухе появляются взвешенные частицы, распространение которые отражено в сервисе Breezometer.

Глава Свердловской области Евгений Куйвашев постановил отменить режим чрезвычайной ситуации в лесах региона 27 июля. Однако особый противопожарный режим все же сохраняется из-за высокой пожарной опасности и засухи.

Жители Нижнего Тагила жалуются на запах гари
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#Юлия Степанова#Нижний Тагил#Свердловская область#Пожар#Лесной пожар#Дружина#Быньги#Природа#Экология#Эксклюзив
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