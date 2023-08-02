«В лесу живем из-за них»: стала известна причина запаха гари в Нижнем Тагиле

Posted Сегодня, 11:18
Published Сегодня, 11:18
Modified Сегодня, 11:31
Updated Сегодня, 11:31
Об этом сообщил редакции TagilCity.ru руководитель пожарной дружины Павел Фетисов. Также он отметил, что пожары под Нижним Тагилом увеличиваются. И причиной, кпо мнению добровольца, является человек.
Все отдыхать поехали на природу. А мы из-за них в лесу живем, — сказал Павел Фетисов.
Напомним, о запахе гари в Нижнем Тагиле говорят с утра 2 августа, помимо этого, пишут горожане, запах без дымки они замечали в разных районах города и ранее. Из-за гари, в том числе, в воздухе появляются взвешенные частицы, распространение которые отражено в сервисе Breezometer.
Глава Свердловской области Евгений Куйвашев постановил отменить режим чрезвычайной ситуации в лесах региона 27 июля. Однако особый противопожарный режим все же сохраняется из-за высокой пожарной опасности и засухи.