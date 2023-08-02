«В лесу живем из-за них»: стала известна причина запаха гари в Нижнем Тагиле

Напомним, о запахе гари в Нижнем Тагиле говорят с утра 2 августа, помимо этого, пишут горожане, запах без дымки они замечали в разных районах города и ранее. Из-за гари, в том числе, в воздухе появляются взвешенные частицы, распространение которые отражено в сервисе Breezometer.



Глава Свердловской области Евгений Куйвашев постановил отменить режим чрезвычайной ситуации в лесах региона 27 июля. Однако особый противопожарный режим все же сохраняется из-за высокой пожарной опасности и засухи.