В Нижнем Тагиле на Вые сгорел автомобиль

Posted Сегодня, 07:12
Published Сегодня, 07:12
Modified Сегодня, 07:14
Updated Сегодня, 07:14
На кадрах видео, снятом очевидцем, видно, что из автомобиля сначала идет дым, а после начинается открытое горение. Несколько водителей остановились помочь владельцу горящей машины. С помощью огнетушителей им удалось сбить пламя. Однако машина успела выгореть почти полностью.
В отделе надзорной деятельности TagilCity.ru сообщили, что вызова пожарных на место происшествия не было.
Напомним, 20 июля на Свердловском шоссе после столкновения с другим автомобилем сгорела грузовая ГАЗель. Ее водитель с переломом руки был госпитализирован в Демидовскую больницу.