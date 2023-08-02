tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 07:12

Published Сегодня, 07:12

Modified Сегодня, 07:14

Updated Сегодня, 07:14

Изображение материала

В Нижнем Тагиле на Вые сгорел автомобиль

2 августа 2023, 07:12
Фото: Midjourney
На улице Максима Горького в Нижнем Тагиле на ходу загорелся легковой автомобиль. Пожар произошел утром 2 августа.

На кадрах видео, снятом очевидцем, видно, что из автомобиля сначала идет дым, а после начинается открытое горение. Несколько водителей остановились помочь владельцу горящей машины. С помощью огнетушителей им удалось сбить пламя. Однако машина успела выгореть почти полностью.

Видео: tagilcity.ru

В отделе надзорной деятельности TagilCity.ru сообщили, что вызова пожарных на место происшествия не было.

Напомним, 20 июля на Свердловском шоссе после столкновения с другим автомобилем сгорела грузовая ГАЗель. Ее водитель с переломом руки был госпитализирован в Демидовскую больницу.

Один человек пострадал в ДТП со сгоревшей ГАЗелью под Нижним Тагилом
Узнать подробнее
Читайте также:
Четыре человека заживо сгорели в ДТП на Серовском тракте, еще один погиб от удараПять авто сгорели в пожаре в шиномонтажной мастерской на ГГМ в Нижнем ТагилеГрузовик вспыхнул на дороге в Екатеринбурге
#Анна Григорьева#Нижний Тагил#Пожар#Видео#Инцидент#Автомобиль#Происшествия#Эксклюзив
Подпишитесь
Сероводородом и диоксидом азота 99 раз дышали жители Нижнего Тагила в июле
Сегодня, 07:05
Диоксид азота был выше нормы в 1,5 раза при замерах воздуха в Нижнем Тагиле 2 августа
Сегодня, 06:04
2 млрд рублей потребуется на восстановление теплосетей Нижнего Тагила
Сегодня, 04:18
Боксер из Нижнего Тагила завоевал серебро на Первенстве РФ по тайскому боксу
Вчера, 09:16
Учитель ОБЖ из Нижнего Тагила поднял флаг школы на вершину Эльбруса
Вчера, 12:48
Итоги недели в Нижнем Тагиле: ежедневные выбросы и шутки про экологию
Вчера, 06:35