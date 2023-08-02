В Нижнем Тагиле на Вые сгорел автомобиль

На кадрах видео, снятом очевидцем, видно, что из автомобиля сначала идет дым, а после начинается открытое горение. Несколько водителей остановились помочь владельцу горящей машины. С помощью огнетушителей им удалось сбить пламя. Однако машина успела выгореть почти полностью.