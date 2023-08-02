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Власти показали, насколько увеличится квартплата в Свердловской области в 2024 году

2 августа 2023, 14:31
Фото: Midjourney
В июле 2024 года ожидается подорожание платы за коммунальные услуги в Свердловской области. На портале правовой информации уже опубликован документ, в котором отражены плановые цифры, на которые может увеличиться оплата.

В 2024 году индекс оплаты коммунальных услуг увеличится с 9,5% до 11%. С учетом предельной погрешности в 4% максимальные показатели могут достигнуть 15%.

Сотрудники Департамента информационной политики напомнили, что предельный индекс устанавливается властями страны ежегодно. Это мероприятие позволяет защищать граждан от неконтролируемого роста стоимости услуг ЖКХ.

Напомним, ранее в Свердловской области уже была поднята плата за коммунальные услуги на 9,5%. В отдельных городах процент был выше. Кроме того, был отменен ночной тариф за электрожнергию. В результате все пользователи начали платить по единому тарифу.

По закону муниципалитеты имеют право отклоняться от общего коэффициента, но разница не должна превышать 4%. Для малообеспеченных граждан и многодетных семей в регионе действуют меры социальной поддержки.

#Ирина Кирилова#ЖКХ#Оплата#Квартплата#Экономика#Свердловская область
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