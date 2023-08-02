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Водитель иномарки вылетел с дороги в Первоуральске, сбежал, но вернулся обратно

2 августа 2023, 08:30
Фото: ГИБДД по Свердловской области
Автомобилист в Первоуральске из-за неправильно выбранной скорости вылетел с дороги и опрокинулся. Инцидент случился в поселке Динас в ночь на 2 августа.

Мужчина 2022 года рождения при управлении автомобилем Mazda 3 выбрал небезопасную скорость. Вследствие этого он не справился с управлением транспорта. Одним колесом машина налетела на бордюр, затем пробила металлическое ограждение и оказалась на газоне, где опрокинулась. Далее, испугавшись, водитель скрылся с места ДТП, но потом вернулся.

В результате никто не пострадал. Транспорт и ограждения оказались повреждены. В отношении водителя составлены протоколы за повреждение сооружений и несоблюдение требований о страховании.

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#18+#Авария#Пострадавший#Водитель#ДТП#Первоуральск#Ирина Кирилова
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