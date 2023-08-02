Водитель иномарки вылетел с дороги в Первоуральске, сбежал, но вернулся обратно

Posted Сегодня, 08:30
Published Сегодня, 08:30
Modified Сегодня, 08:32
Updated Сегодня, 08:32
Мужчина 2022 года рождения при управлении автомобилем Mazda 3 выбрал небезопасную скорость. Вследствие этого он не справился с управлением транспорта. Одним колесом машина налетела на бордюр, затем пробила металлическое ограждение и оказалась на газоне, где опрокинулась. Далее, испугавшись, водитель скрылся с места ДТП, но потом вернулся.
В результате никто не пострадал. Транспорт и ограждения оказались повреждены. В отношении водителя составлены протоколы за повреждение сооружений и несоблюдение требований о страховании.