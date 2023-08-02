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Posted Сегодня, 14:39

Published Сегодня, 14:39

Modified Сегодня, 14:41

Updated Сегодня, 14:41

Выяснилось, как арбузы и дыни влияют на организм человека

2 августа 2023, 14:39
Российский сезон бахчевых фруктов уже начинается. Скоро на прилавках появятся доступные арбузы и дыни. Многие любят эти фрукты, и это не удивительно. Психотерапевт Марсель Сультеев объясняет, что дыни и арбузы богаты витаминами и положительно влияют на ЖКТ.

«Когда у человека здоровый желудок, его настроение повышается. Когда организм получает достаточное количество витаминов, человек склонен к радости, стремится к достижению целей, становится более продуктивным», — уточняет Сультеев.

Также специалист объясняет, что дыни и арбузы вызывают радость на подсознательном уровне. Даже запах этих фруктов может вызвать улыбку на лице человека. В отличие от других продуктов, которые доступны круглый год, эти фрукты создают ощущение предвкушения лета. При потреблении арбуза вырабатываются эндорфины и дофамины, которые благотворно влияют на сон, пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня».

Однако вокруг этих фруктов существует много мифов. Согласно врачу-эндокринологу Екатерине Баланиной, популярная «арбузная диета», на которой многие женщины худеют, фактически не работает. Когда человек сильно ограничивает себя в питании, его организм понимает, что не получает достаточно энергии и сохраняет свой текущий вес.

«Арбуз — прекрасный плод. Он вкусный и сладкий, но он не рекомендуется для людей с углеводным обменом или избыточным весом. Арбуз содержит много сахаров. Если люди думают, что они похудеют, съев один арбуз, то это не так», — отмечает Баланина.

Также нужно быть осторожными с дыней, потому что она тоже не лишена опасностей.

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