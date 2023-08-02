Выяснилось, как арбузы и дыни влияют на организм человека

Также специалист объясняет, что дыни и арбузы вызывают радость на подсознательном уровне. Даже запах этих фруктов может вызвать улыбку на лице человека. В отличие от других продуктов, которые доступны круглый год, эти фрукты создают ощущение предвкушения лета. При потреблении арбуза вырабатываются эндорфины и дофамины, которые благотворно влияют на сон, пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня».