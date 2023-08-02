Житель Екатеринбурга закошмарил соседей в многоэтажке с золотым балконом

Posted Сегодня, 06:04
Published Сегодня, 06:04
Modified Сегодня, 06:06
Updated Сегодня, 06:06
В муниципальной квартире, где сейчас живет Олег, ранее проживала женщина-инвалид. Со слов местных жителей, сосед держит в страхе всех екатеринбурженок, проживающих с ним рядом. Ситуация дошла до рукоприкладства.
Жильцы дома с золотым балконом рассказали изданию Е1, что у мужчины паранойя: он без повода обвиняет соседей в краже. По факту жалоб на Олега многократно вызывали полицию, однако свердловчанина все еще не привлекли к ответственности. Последний инцидент нападения, о котором пострадавшая Елена рассказала журналистам, произошел 28 июля.