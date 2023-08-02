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Житель Екатеринбурга закошмарил соседей в многоэтажке с золотым балконом

2 августа 2023, 06:04
Фото: 1MI

Агрессивный мужчина налетел на соседей с кулаками в Екатеринбурге

В многоэтажном доме по улице Ленина, 2 в Екатеринбурге, известном своим золотым балконом, мужчина по имени Олег закошмарил соседей: он набросился на них с кулаками. На протяжении нескольких лет екатеринбуржцы на него жалуются.

В муниципальной квартире, где сейчас живет Олег, ранее проживала женщина-инвалид. Со слов местных жителей, сосед держит в страхе всех екатеринбурженок, проживающих с ним рядом. Ситуация дошла до рукоприкладства.

Жильцы дома с золотым балконом рассказали изданию Е1, что у мужчины паранойя: он без повода обвиняет соседей в краже. По факту жалоб на Олега многократно вызывали полицию, однако свердловчанина все еще не привлекли к ответственности. Последний инцидент нападения, о котором пострадавшая Елена рассказала журналистам, произошел 28 июля.

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#Екатеринбург#Происшествия#Соседи#Полиция#Жалобы#Анна Варнакина
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