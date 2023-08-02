Житель Югорска возомнил себя божеством и поджег автомобиль ДПС

Posted Сегодня, 10:19
Published Сегодня, 10:19
Modified Сегодня, 10:19
Updated Сегодня, 10:19
Мужчину часто облагали штрафами, увозили его машину на стоянку для арестованных авто, останавливали, вели беседы. Но горожанин избрал путь борьбы с системой, возомнив себя неким божественным обликом в теле мужчины.
Карачаров аргументировал свое желание не подчиняться законам тем, что он небожитель, что его транспорт земными штрафами облагать не должны, сообщают Ural Mash.
В последний раз автомобиль мужчины увезли на штраф-площадку, он пообещал мстить. Мужчина направился к зданию ГИБДД и попытался устроить поджог патрульного транспорта.
Серьезного возгорания удалось избежать, огонь был оперативно потушен. Горожанин задержан на месте преступления.