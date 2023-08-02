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Житель Югорска возомнил себя божеством и поджег автомобиль ДПС

2 августа 2023, 10:19
Фото: 1MI
45-летний житель Югорска Денис Карачаров имел обыкновение водить свое транспортное средство, забыв повесить номер. Конфликт с ГИБДД в итоге привел к поджогу машины сотрудников полиции.

Мужчину часто облагали штрафами, увозили его машину на стоянку для арестованных авто, останавливали, вели беседы. Но горожанин избрал путь борьбы с системой, возомнив себя неким божественным обликом в теле мужчины.

Карачаров аргументировал свое желание не подчиняться законам тем, что он небожитель, что его транспорт земными штрафами облагать не должны, сообщают Ural Mash.

В последний раз автомобиль мужчины увезли на штраф-площадку, он пообещал мстить. Мужчина направился к зданию ГИБДД и попытался устроить поджог патрульного транспорта.

Серьезного возгорания удалось избежать, огонь был оперативно потушен. Горожанин задержан на месте преступления.

Житель Нижнего Тагила решил помочь другу и сжег машину его бывшей
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#Елизавета Зиборова#18+#Инцидент#Полиция#Поджог#Мужчина#Машина#Задержанный#Штраф#Автомобиль#Конфликт#Происшествия
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