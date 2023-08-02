Жители Нижнего Тагила жалуются на запах гари

Судя по сервису breezometer, в Нижнем Тагиле местами наблюдается плохое качество воздуха в 9:30 утра. Причиной является наличие взвешенных веществ: «доминирующий загрязнитель — PM2.5», которые появляются, в частности, в результате пожаров.