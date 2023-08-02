Жители Нижнего Тагила жалуются на запах гари

Posted Сегодня, 04:41
Published Сегодня, 04:41
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Updated Сегодня, 04:43
Отчетливый запах гари ощущается в центре Нижнего Тагила, а также на Тагилстрое.
Запах стали ощущать с утра. Дымки никакой нет, на первый взгляд, просто вонь, как во время лесных пожаров, — делится тагильчанка Юлия.
В Нижнем Тагиле и во всей Свердловской области до 20:00 объявлено предупреждение о неблагоприятных метеорологических условиях.
Судя по сервису breezometer, в Нижнем Тагиле местами наблюдается плохое качество воздуха в 9:30 утра. Причиной является наличие взвешенных веществ: «доминирующий загрязнитель — PM2.5», которые появляются, в частности, в результате пожаров.