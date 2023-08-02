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Жители Нижнего Тагила жалуются на запах гари

2 августа 2023, 04:41
Фото: tagilcity.ru
С самого утра 2 августа жители Нижнего Тагила разных районов города жалуются на распространившийся запах гари.

Отчетливый запах гари ощущается в центре Нижнего Тагила, а также на Тагилстрое.

Запах стали ощущать с утра. Дымки никакой нет, на первый взгляд, просто вонь, как во время лесных пожаров, — делится тагильчанка Юлия.

В Нижнем Тагиле и во всей Свердловской области до 20:00 объявлено предупреждение о неблагоприятных метеорологических условиях.

Судя по сервису breezometer, в Нижнем Тагиле местами наблюдается плохое качество воздуха в 9:30 утра. Причиной является наличие взвешенных веществ: «доминирующий загрязнитель — PM2.5», которые появляются, в частности, в результате пожаров.

Жители Свердловской области пожаловались на запах гари и смог
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#Юлия Степанова#Нижний Тагил#Свердловская область#Экология#Гарь#Запах#Запах гари#Эксклюзив
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