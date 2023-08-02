Жителю Свердловской области выписали 100 тысяч штрафа за взятку преподавателю

Posted Сегодня, 12:21
Published Сегодня, 12:21
Modified Сегодня, 12:21
Updated Сегодня, 12:21
Студент перевел преподавателю на банковскую карту 30 тысяч рублей за написание дипломной работы. После этого молодой человек пришел в полицию и признался в даче взятки, рассказали в пресс-службе прокуратуры Курганской области.
Обвиняемому избрали меру пресечения — подписка о невыезде. В 2023 году с учетом самостоятельно признания своей вины суд назначил студенту выплату штрафа. Приговор вступил в силу.
Напомним, в ноябре 2022 года экс-полицейский получил взятку более 90 тысяч рублей и IPhone 12, который он впоследствии продал за 20 тысяч рублей. Ему назначили штраф в размере 200 тысяч рублей, лишили званий, а также запретили занимать должности в госструктурах на протяжении полутора лет.