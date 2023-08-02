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Жителю Свердловской области выписали 100 тысяч штрафа за взятку преподавателю

2 августа 2023, 12:21
Фото: Midjourney
Житель Свердловской области оштрафован на 100 тысяч рублей за взятку преподавателю курганского вуза. Инцидент произошел в марте 2021 года.

Студент перевел преподавателю на банковскую карту 30 тысяч рублей за написание дипломной работы. После этого молодой человек пришел в полицию и признался в даче взятки, рассказали в пресс-службе прокуратуры Курганской области.

Обвиняемому избрали меру пресечения — подписка о невыезде. В 2023 году с учетом самостоятельно признания своей вины суд назначил студенту выплату штрафа. Приговор вступил в силу.

Напомним, в ноябре 2022 года экс-полицейский получил взятку более 90 тысяч рублей и IPhone 12, который он впоследствии продал за 20 тысяч рублей. Ему назначили штраф в размере 200 тысяч рублей, лишили званий, а также запретили занимать должности в госструктурах на протяжении полутора лет.

Экс-полицейского из Екатеринбурга обвинили в получении взятки в виде IPhone 12
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#Елизавета Зиборова#Свердловская область#Штраф#Взятка#Инцидент#Административная ответственность#Полиция#Суд#Наказание#Приговор#Преподаватель#Студент#Криминал
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