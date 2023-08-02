Жителю Свердловской области выписали 100 тысяч штрафа за взятку преподавателю

Напомним, в ноябре 2022 года экс-полицейский получил взятку более 90 тысяч рублей и IPhone 12, который он впоследствии продал за 20 тысяч рублей. Ему назначили штраф в размере 200 тысяч рублей, лишили званий, а также запретили занимать должности в госструктурах на протяжении полутора лет.