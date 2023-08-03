28 новых контейнеров для сбора ТКО установили в Горноуральском городском округе

Как только локации для размещения новых площадок будут утверждены, муниципалитет инициирует конкурсные процедуры по определению подрядной организации для их строительства. Планируется, что в Ленинском районе появится 27 площадок ТКО, в Тагилстроевском — 17 и Дзержинском районе — 12. Кроме того, в сельских населенных пунктах, где вопрос утилизации отходов также актуален, планируется организовать еще 19 новых мест для сбора мусора, отметил начальник управления городским хозяйством Андрей Лебедев.