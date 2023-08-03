28 новых контейнеров для сбора ТКО установили в Горноуральском городском округе

Posted Сегодня, 06:17
Published Сегодня, 06:17
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Updated Сегодня, 06:19
Поскольку вопрос обустройства мест накопления находится в ведении органов местного самоуправления, каждый год администрация Горноуральского городского округа решает вопрос ремонтов и замены устаревших металлических емкостей.
Бытует мнение, что железные баки более долговечны. Однако, уральская погода, а именно переменная влажность и температурные перепады, к которым пластиковые баки практически невосприимчивы, сокращают срок службы металлическим емкостям примерно до 3 лет. Контейнеры буквально расползаются по швам и теряют дно — естественно, что свои функции такое оборудование выполнять не может, — пояснил исполнительный директор компании «Рифей» Федор Потапов.
На территории Горноуральского городского округа на сегодняшний день обустроено 357 мест накопления твердых коммунальных отходов. На них установлено порядка 1058 контейнеров. В этом году почти 60 баков вышли из строя. После сигналов от регионального оператора и жителей о неисправных емкостях, администрация ГГО приняла решение частично заменить испорченное оборудование. На данный момент на одиннадцати площадках специалисты установили 28 баков.
Теперь дефицит емкостей составляет 30 единиц. Теперь на некоторых площадках вместо привычных трех баков пока имеется по два исправных.
Вопрос дальнейшей замены испорченного оборудования находится на контроле и будет решаться, заверили в администрации.
Напомним, что к концу 2023 года во всех районах Нижнего Тагила планируют обустроить около семидесяти контейнерных площадок. На эти цели в муниципальном бюджете выделено порядка 25 миллионов рублей, сообщает пресс-служба администрации города.
Как рассказали в управлении городским хозяйством, на подготовительном этапе проверку проходят площадки, которые уже согласованы в Роспотребнадзоре. Специалисты во время осмотров учитывают такие факторы как удобство расположения для горожан, наличие подъездных путей, твердого дорожного покрытия, а также возможности для разворота спецтехники.
Как только локации для размещения новых площадок будут утверждены, муниципалитет инициирует конкурсные процедуры по определению подрядной организации для их строительства. Планируется, что в Ленинском районе появится 27 площадок ТКО, в Тагилстроевском — 17 и Дзержинском районе — 12. Кроме того, в сельских населенных пунктах, где вопрос утилизации отходов также актуален, планируется организовать еще 19 новых мест для сбора мусора, отметил начальник управления городским хозяйством Андрей Лебедев.