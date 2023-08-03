75 школьников и студентов из Тагила прошли в финал конкурса «Большая перемена»

Posted Сегодня, 11:06
Published Сегодня, 11:06
Modified Сегодня, 11:06
Updated Сегодня, 11:06
Так, в конкурсе принимают участие 36 нижнетагильских школьников 8-10 классов из разных школ, 29 человек из педагогического колледжа № 1, четыре человека из строительного колледжа, два человека из Демидовского и два человека из торгово-экономического колледжей, один человек из педагогического колледжа № 2 и один человек из колледжа прикладного искусства.
По количеству полуфиналистов в конкурсе Свердловская область заняла второе место после Москвы. Следующий этап конкурса будет проходить в Ханты-Мансийске, рассказали в ТВ-канале «Телекон».
За победу в конкурсе участники будут вознаграждены денежными призами — от 100 тысяч до миллиона рублей.
Напомним, в июле 2023 года финал конкурса «Большая перемена» проходил для школьников 5-7 в лагере «Артек». Победительницей финала стала девочка из Нижнего Тагила. Наградой за победу ей стало путешествие на поезде из Санкт-Петербурга во Владивосток и обратно.