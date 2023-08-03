75 школьников и студентов из Тагила прошли в финал конкурса «Большая перемена»

Так, в конкурсе принимают участие 36 нижнетагильских школьников 8-10 классов из разных школ, 29 человек из педагогического колледжа № 1, четыре человека из строительного колледжа, два человека из Демидовского и два человека из торгово-экономического колледжей, один человек из педагогического колледжа № 2 и один человек из колледжа прикладного искусства.