«Бежал пьяного доставать»: подробности массового ДТП на ГГМ в Нижнем Тагиле

Posted Сегодня, 03:42
Published Сегодня, 03:42
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Updated Сегодня, 03:44
Свидетели произошедшего немедленно бросились на помощь водителям. Они вызвали скорую помощь, а также помогли выбраться людям из автомобилей, в которых также были и маленькие дети, сообщает «Инцидент Нижний Тагил».
Одна из очевидиц рассказала, что как только вышла из автобуса, то сразу услышала звук столкновения.
Я только вышла с автобуса у Клинического центра. Но мне аж через наушники было слышно, как столкнулись. Поворачиваюсь, а там уже дым и все бегут туда, — рассказывает девушка.
Еще один мужчина поделился, что решил, что за рулем был пьяный водитель.
Я уже бежал «пьяного водилу доставать», а оказалось все совсем иначе… Я уже за едущей побежал, не первый. Много кто откликнулся и кинулся помогать, — рассказал молодой человек.
Он объяснил, что один из водителей пытался на паркинг поставить коробку. Он предположил, что автомобиль, который перевернулся, его подрезал. Он отметил, что в белом автомобиле все дети живы. Там стоит автоматическая коробка передач. Она была на скорости и автомобиль поехал.
Мы побежали за машиной, думали пьяный за рулем уезжает, а там оказалось никого. Машина на скорости поехала дальше прямо в бордюр и дальше по дороге, страшно так то, — рассказывает очевидец.
Он отметил, что в машине находились двое детей — девочка на вид 5 лет и грудной малыш. В результате аварии на Уральском проспекте также образовалась большая пробка.
На кадрах с места происшествия, Volkswagen лежит посреди дороги перевернутый. Второй автомобиль стоит на дороге дальше. Он пытался уехать, но сделать этого не смог. Его задняя часть повреждена. Третий автомобиль находился в момент аварии на парковке. У него также повреждена задняя часть в районе колеса.