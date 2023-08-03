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«Бежал пьяного доставать»: подробности массового ДТП на ГГМ в Нижнем Тагиле

3 августа 2023, 03:42
Фото: "Инцидент Нижний Тагил"

Автомобиль перевернулся посреди дороги на Уральском проспекте в Нижнем Тагиле

Авария с участием трех автомобилей произошла на Уральском проспекте в Нижнем Тагиле. В результате Volkswagen перевернулся, оказавшись поперек дороги.

Свидетели произошедшего немедленно бросились на помощь водителям. Они вызвали скорую помощь, а также помогли выбраться людям из автомобилей, в которых также были и маленькие дети, сообщает «Инцидент Нижний Тагил».

Одна из очевидиц рассказала, что как только вышла из автобуса, то сразу услышала звук столкновения.

Я только вышла с автобуса у Клинического центра. Но мне аж через наушники было слышно, как столкнулись. Поворачиваюсь, а там уже дым и все бегут туда, — рассказывает девушка.

Еще один мужчина поделился, что решил, что за рулем был пьяный водитель.

Я уже бежал «пьяного водилу доставать», а оказалось все совсем иначе… Я уже за едущей побежал, не первый. Много кто откликнулся и кинулся помогать, — рассказал молодой человек.

Он объяснил, что один из водителей пытался на паркинг поставить коробку. Он предположил, что автомобиль, который перевернулся, его подрезал. Он отметил, что в белом автомобиле все дети живы. Там стоит автоматическая коробка передач. Она была на скорости и автомобиль поехал.

Мы побежали за машиной, думали пьяный за рулем уезжает, а там оказалось никого. Машина на скорости поехала дальше прямо в бордюр и дальше по дороге, страшно так то, — рассказывает очевидец.

Он отметил, что в машине находились двое детей — девочка на вид 5 лет и грудной малыш. В результате аварии на Уральском проспекте также образовалась большая пробка.

На кадрах с места происшествия, Volkswagen лежит посреди дороги перевернутый. Второй автомобиль стоит на дороге дальше. Он пытался уехать, но сделать этого не смог. Его задняя часть повреждена. Третий автомобиль находился в момент аварии на парковке. У него также повреждена задняя часть в районе колеса.

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