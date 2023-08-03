«Бежал пьяного доставать»: подробности массового ДТП на ГГМ в Нижнем Тагиле

Он объяснил, что один из водителей пытался на паркинг поставить коробку. Он предположил, что автомобиль, который перевернулся, его подрезал. Он отметил, что в белом автомобиле все дети живы. Там стоит автоматическая коробка передач. Она была на скорости и автомобиль поехал.