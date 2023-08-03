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Черная иномарка сбила лося на ЕКАД

3 августа 2023, 08:26
Фото: 1MI
ДТП с участием лося произошло на Екатеринбургской кольцевой автодороге. Животное сбила черная иномарка вблизи съезда на Серовский тракт.

Неизвестно, при каких обстоятельствах лесной житель оказался под колесами легкового автомобиля. От очевидцев известно, что дикий зверь пытался перебежать дорогу, однако был сбит машиной черного цвета иностранного производства. Все случилось на ЕКАД, сообщает telegram-канал «Инцидент Екатеринбург».

На видеозаписи, распространяемой в социальных сетях, видно, как автомобилист фотографирует повреждения машины, возникшие в результате столкновения. Сам «виновник» дорожно-транспортного происшествия выжил — он лежит на другой стороне обочины. Неизвестно, как разрешилась данная ситуация.

Пострадавший лось лежит на обочинеПострадавший лось лежит на обочине
Пострадавший лось лежит на обочине
Фото: telegram-канал «Инцидент Екатеринбург»
Рога лося и когти медведя пыталась увезти в Дубай жительница Екатеринбурга
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#Анна Варнакина#Лось#Авария#Серовский тракт#ЕКАД#ДТП#Свердловская область
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