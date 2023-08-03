Черная иномарка сбила лося на ЕКАД

Posted Сегодня, 08:26
Published Сегодня, 08:26
Modified Сегодня, 08:28
Updated Сегодня, 08:28
Неизвестно, при каких обстоятельствах лесной житель оказался под колесами легкового автомобиля. От очевидцев известно, что дикий зверь пытался перебежать дорогу, однако был сбит машиной черного цвета иностранного производства. Все случилось на ЕКАД, сообщает telegram-канал «Инцидент Екатеринбург».
На видеозаписи, распространяемой в социальных сетях, видно, как автомобилист фотографирует повреждения машины, возникшие в результате столкновения. Сам «виновник» дорожно-транспортного происшествия выжил — он лежит на другой стороне обочины. Неизвестно, как разрешилась данная ситуация.