Черная иномарка сбила лося на ЕКАД

На видеозаписи, распространяемой в социальных сетях, видно, как автомобилист фотографирует повреждения машины, возникшие в результате столкновения. Сам «виновник» дорожно-транспортного происшествия выжил — он лежит на другой стороне обочины. Неизвестно, как разрешилась данная ситуация.