tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 07:32

Published Сегодня, 07:32

Modified Сегодня, 07:34

Updated Сегодня, 07:34

Изображение материала

Достали при помощи крана. Корова упала в выгребную яму на Руднике в Нижнем Тагиле

3 августа 2023, 07:32
Фото: МБУ «Центра защиты населения»

Корова упала в выгребную яму на Руднике в Нижнем Тагиле

Корова свалилась в заброшенную выгребную яму на территории микрорайона Рудник в Нижнем Тагиле. На помощь животному выехали спасатели, которые доставали попавшую в беду буренку при помощи крана.

Спасатели получили звонок с сообщением об упавшей в яму корове. Они выехали к месту случившегося. Из-за тяжести животного достать его силами людей не представлялось возможным — вызывали на помощь кран.

Фото: МБУ «Центра защиты населения»

Для того, чтобы вытащить черно-белую телку из ямы, спасателям пришлось обвязать ее тросами. Неизвестно, сколько времени специалисты МБУ «Центра защиты населения» потратили на спасение коровы, но происходящее на Руднике привлекло внимание местных детей — они подошли посмотреть, что происходит.

По результатам спасательной операции корова была возвращена хозяйке. Яму, в которую упало животное, огородили сигнальной лентой, а информацию о ней передали в городскую ЕДДС.

Фото: МБУ «Центра защиты населения»
Маленьких котят с гноящимися глазами нашли в гараже жители Нижнего Тагила
Узнать подробнее
Читайте также:
Коровы захватили пляж под Екатеринбургом и нагадили в водуЛомают ограды, чешут рога об кресты: коровы пасутся на кладбище в Нижнем Тагиле
#Анна Варнакина#Происшествия#Корова#Спасатели#Яма#Эксклюзив#Нижний Тагил
Подпишитесь
Сероводородом и диоксидом азота 99 раз дышали жители Нижнего Тагила в июле
Вчера, 07:05
Диоксид азота был выше нормы в 1,5 раза при замерах воздуха в Нижнем Тагиле 2 августа
Вчера, 06:04
2 млрд рублей потребуется на восстановление теплосетей Нижнего Тагила
Вчера, 04:18
Боксер из Нижнего Тагила завоевал серебро на Первенстве РФ по тайскому боксу
1 августа, 09:16
Пересадка, вместо вырубки: мэрия поддержала эксперимент подрядчика у реки Тагил
Вчера, 08:57
«В лесу живем из-за них»: стала известна причина запаха гари в Нижнем Тагиле
Вчера, 11:18