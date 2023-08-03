Достали при помощи крана. Корова упала в выгребную яму на Руднике в Нижнем Тагиле

Posted Сегодня, 07:32
Published Сегодня, 07:32
Modified Сегодня, 07:34
Updated Сегодня, 07:34
Спасатели получили звонок с сообщением об упавшей в яму корове. Они выехали к месту случившегося. Из-за тяжести животного достать его силами людей не представлялось возможным — вызывали на помощь кран.
Для того, чтобы вытащить черно-белую телку из ямы, спасателям пришлось обвязать ее тросами. Неизвестно, сколько времени специалисты МБУ «Центра защиты населения» потратили на спасение коровы, но происходящее на Руднике привлекло внимание местных детей — они подошли посмотреть, что происходит.
По результатам спасательной операции корова была возвращена хозяйке. Яму, в которую упало животное, огородили сигнальной лентой, а информацию о ней передали в городскую ЕДДС.