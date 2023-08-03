Двое мужчин в Каменске-Уральском избили и бросили в фонтан девушку из-за ее волос

Posted Сегодня, 12:19
Published Сегодня, 12:19
Modified Сегодня, 12:19
Updated Сегодня, 12:19
Когда девушка встала на ноги, один из мужчин, который ранее бросил ее в фонтан, стал бросать в нее продукты. Другой дал юной свердловчанке несколько пощечин, рассказали в пресс-службе МО МВД «Каменск-Уральский».
По словам пострадавшей, злоумышленники также угрожали ей убийством. Вскоре она смогла от них убежать, после чего обратилась с заявлением в полицию. По факту происшествия полицейские сейчас проводят проверку.
Напомним, 29 июля 2023 года в Екатеринбурге во время драки один из мужчин швырнул в девушку скейтборд, а потом ударил ее по лицу.