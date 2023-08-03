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Двое мужчин в Каменске-Уральском избили и бросили в фонтан девушку из-за ее волос

3 августа 2023, 12:19
Фото: 1MI
Двое мужчин напали на 18-летнюю девушку и бросили ее в фонтан в Каменске-Уральском. Причиной их агрессии стали волосы девушки, выкрашенные в синий цвет. Происшествие случилось 1 августа 2023 года.

Когда девушка встала на ноги, один из мужчин, который ранее бросил ее в фонтан, стал бросать в нее продукты. Другой дал юной свердловчанке несколько пощечин, рассказали в пресс-службе МО МВД «Каменск-Уральский».

По словам пострадавшей, злоумышленники также угрожали ей убийством. Вскоре она смогла от них убежать, после чего обратилась с заявлением в полицию. По факту происшествия полицейские сейчас проводят проверку.

Напомним, 29 июля 2023 года в Екатеринбурге во время драки один из мужчин швырнул в девушку скейтборд, а потом ударил ее по лицу.

Житель Екатеринбурга ударил девушку скейтбордом
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