Posted Сегодня, 12:34
Published Сегодня, 12:34
Modified Сегодня, 12:36
Updated Сегодня, 12:36
Известный голливудский актер Джонни Депп планирует посетить Россию в ноябре, где намерен записать совместный трек с музыкальным коллективом «ЯМОРЕ» из Москвы и выступить с концертом своей группы «Hollywood Vampires», пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня».
Однако, зампредседатель комитета Госдумы по культуре, Александр Шолохов, предложил интересный маршрут для американского актера. По его мнению, помимо обязательных мест, таких как Кремль, Третьяковская галерея и Большой театр, Джонни Деппу стоило бы познакомиться с музеями Московского региона, чтобы погрузиться в русскую культуру. Александр Шолохов также подчеркнул важность ознакомления с наследием великого русского поэта Александра Сергеевича Пушкина.