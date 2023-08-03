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Posted Сегодня, 12:34

Published Сегодня, 12:34

Modified Сегодня, 12:36

Updated Сегодня, 12:36

Джонни Депп собирается в РФ для музыкального сотрудничества и знакомства с культурой

3 августа 2023, 12:34
В Госдуме предложили идеальный маршрут для Джонни Деппа в России.

Известный голливудский актер Джонни Депп планирует посетить Россию в ноябре, где намерен записать совместный трек с музыкальным коллективом «ЯМОРЕ» из Москвы и выступить с концертом своей группы «Hollywood Vampires», пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня».

Однако, зампредседатель комитета Госдумы по культуре, Александр Шолохов, предложил интересный маршрут для американского актера. По его мнению, помимо обязательных мест, таких как Кремль, Третьяковская галерея и Большой театр, Джонни Деппу стоило бы познакомиться с музеями Московского региона, чтобы погрузиться в русскую культуру. Александр Шолохов также подчеркнул важность ознакомления с наследием великого русского поэта Александра Сергеевича Пушкина.

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