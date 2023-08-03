Джонни Депп собирается в РФ для музыкального сотрудничества и знакомства с культурой

Однако, зампредседатель комитета Госдумы по культуре, Александр Шолохов, предложил интересный маршрут для американского актера. По его мнению, помимо обязательных мест, таких как Кремль, Третьяковская галерея и Большой театр, Джонни Деппу стоило бы познакомиться с музеями Московского региона, чтобы погрузиться в русскую культуру. Александр Шолохов также подчеркнул важность ознакомления с наследием великого русского поэта Александра Сергеевича Пушкина.