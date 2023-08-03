ФОМС: Люди в новых регионах уже получили свыше миллиона полисов ОМС

В Луганской и Донецкой народных республиках, а также в Запорожской и Херсонской областях по просьбам местных жителей с начала июля было открыто около 50 дополнительных пунктов, в которых можно оформить и получить страховые медицинские полисы. А всего на сегодняшний день в новых регионах действуют около 125 пунктов.