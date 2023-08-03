ФОМС: Люди в новых регионах уже получили свыше миллиона полисов ОМС

Posted Сегодня, 07:42
Published Сегодня, 07:42
Modified Сегодня, 07:42
Updated Сегодня, 07:42
Согласно заявлению председателя Федерального фонда ОМС Ильи Баланина, на сегодняшний день жители новых регионов получили свыше одного миллиона цифровых полисов обязательного медицинского страхования. Это означает, что все большему количеству граждан становится доступна квалифицированная медпомощь, пишет regnum.ru.
«Сотрудники ФОМС и территориальных фондов оказывают и продолжат оказывать всю необходимую методологическую и организационную помощь в организации системы ОМС в новых регионах», — сообщил глава фонда.
Чтобы получить цифровой полис в новых регионах, местные жители, являющиеся обладателями гражданства Российской Федерации, должны предоставить удостоверяющий личность документ и СНИЛС. Детям младше 14 лет понадобится свидетельство о рождении и документ, удостоверяющий личность законного представителя, а также СНИЛС, если он есть.
Подача заявления на получение электронного полиса ОМС осуществляется в ТФОМС, МФЦ, в дополнительных и мобильных офисах, медицинских учреждениях, а также на портале «Госуслуги» в случае наличия подтвержденной учетной записи.
В Луганской и Донецкой народных республиках, а также в Запорожской и Херсонской областях по просьбам местных жителей с начала июля было открыто около 50 дополнительных пунктов, в которых можно оформить и получить страховые медицинские полисы. А всего на сегодняшний день в новых регионах действуют около 125 пунктов.
Узнать больше об адресах и графиках работы основных и дополнительных пунктов можно в телеграм-каналах ТФОМС Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей.