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Posted Сегодня, 12:57

Published Сегодня, 12:57

Modified Сегодня, 12:58

Updated Сегодня, 12:58

Кадровый голод в российских промышленных предприятиях достиг рекордных уровней

3 августа 2023, 12:57
Исследование, проведенное лабораторией Института экономической политики им. Гайдара, показало, что 42% руководителей компаний столкнулись с нехваткой сотрудников. Такого высокого уровня дефицита кадров не наблюдалось с 1996 года, когда проблема с кадрами была актуальна для 35% организаций.

Пандемия COVID-19 сильно повлияла на ситуацию, а частичная мобилизация в России только усугубила проблему. Кадровый голод продолжал нарастать, и уже в октябре прошлого года дефицит кадров составлял 33%. Большую роль сыграл также крупный госзаказ на предприятия оборонной промышленности, который требовал расширения производства, пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня».

Эксперты считают, что ситуация будет только ухудшаться со временем, так как российский рынок труда ограничен и не может обеспечить необходимый приток рабочих рук.

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