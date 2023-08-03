Кадровый голод в российских промышленных предприятиях достиг рекордных уровней

Пандемия COVID-19 сильно повлияла на ситуацию, а частичная мобилизация в России только усугубила проблему. Кадровый голод продолжал нарастать, и уже в октябре прошлого года дефицит кадров составлял 33%. Большую роль сыграл также крупный госзаказ на предприятия оборонной промышленности, который требовал расширения производства, пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня».