tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 14:48

Published Сегодня, 14:48

Modified Сегодня, 14:50

Updated Сегодня, 14:50

Михаил Волков: «Почта России» в Ивановской области станет центром притяжения

3 августа 2023, 14:48
Гендиректор «Почты России» Михаил Волков и губернатор Ивановской области Станислав Воскресенский в рамках встречи рассмотрели стратегию развития почтовой связи и обеспечения жителей малых городов современным набором сервисов и услуг.

В Ивановской области функционируют 292 отделения «Почты России». 179 из них расположены в сельской местности. Эти филиалы представляют собой важную часть социальной инфраструктуры. В 2022 году «Почта России» провела работы по модернизации шести поселковых отделений. В 2023 году после завершения модернизации и ремонтов возобновится работа еще девяти почтовых отделений. Об этом информирует NewsNN.

«Почта России» работает над развитием отделений как центров активности, обеспечивающих жителям малых городов и населенных пунктов возможности доступа к широкому выбору услуг и современному рынку потребительских товаров, указал генеральный директор «Почты России». «Нашу инфраструктуру могут использовать маркетплейсы и площадки электронной коммерции, чтобы охватить своими услугами даже самые отдаленные уголки России», — подытожил Михаил Волков.

Помимо оказания традиционных услуг, «Почта России» наращивает объемы сотрудничества с маркетплейсами Ozon, «Яндекс Маркет», «СберМегаМаркет». Так, заказы Ozon в Ивановской области доставляют в 19 почтовых отделений, а в дальнейших планах руководства подключение к сервису еще 113 филиалов.

«Для жителей региона очень важно, чтобы отделения почты работали ритмично, стабильно, а сотрудники получали достойные зарплаты», — отметил глава Ивановского региона Станислав Воскресенский.

«Почта России» также сотрудничает с региональными компаниями Ивановской области в других отраслях. Например, успешную реализацию обеспечили пилотному проекту с компанией «ЭкоМир» — единственным российским переработчиком трикотажного вторсырья. Сейчас обсуждается возможность его распространения на другие регионы. Серверное оборудование компании «Аквариус» из Ивановской области используют для оснащения ЦОДов «Почты России» в Москве и Сочи.

Подпишитесь
Сероводородом и диоксидом азота 99 раз дышали жители Нижнего Тагила в июле
Вчера, 07:05
Специальный совет будет следить за здоровьем жителей Нижнего Тагила
Сегодня, 08:49
Опасные водоматы обнаружены в Свердловской области после трагедии с подростками
Сегодня, 11:15
Боксер из Нижнего Тагила завоевал серебро на Первенстве РФ по тайскому боксу
1 августа, 09:16
Ученый раскрыл причину землетрясений в Свердловской области
Сегодня, 05:51
«В лесу живем из-за них»: стала известна причина запаха гари в Нижнем Тагиле
Вчера, 11:18