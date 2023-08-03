Михаил Волков: «Почта России» в Ивановской области станет центром притяжения

В Ивановской области функционируют 292 отделения «Почты России». 179 из них расположены в сельской местности. Эти филиалы представляют собой важную часть социальной инфраструктуры. В 2022 году «Почта России» провела работы по модернизации шести поселковых отделений. В 2023 году после завершения модернизации и ремонтов возобновится работа еще девяти почтовых отделений. Об этом информирует NewsNN.