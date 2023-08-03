Михаил Волков: «Почта России» в Ивановской области станет центром притяжения

Posted Сегодня, 14:48
Published Сегодня, 14:48
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Updated Сегодня, 14:50
В Ивановской области функционируют 292 отделения «Почты России». 179 из них расположены в сельской местности. Эти филиалы представляют собой важную часть социальной инфраструктуры. В 2022 году «Почта России» провела работы по модернизации шести поселковых отделений. В 2023 году после завершения модернизации и ремонтов возобновится работа еще девяти почтовых отделений. Об этом информирует NewsNN.
«Почта России» работает над развитием отделений как центров активности, обеспечивающих жителям малых городов и населенных пунктов возможности доступа к широкому выбору услуг и современному рынку потребительских товаров, указал генеральный директор «Почты России». «Нашу инфраструктуру могут использовать маркетплейсы и площадки электронной коммерции, чтобы охватить своими услугами даже самые отдаленные уголки России», — подытожил Михаил Волков.
Помимо оказания традиционных услуг, «Почта России» наращивает объемы сотрудничества с маркетплейсами Ozon, «Яндекс Маркет», «СберМегаМаркет». Так, заказы Ozon в Ивановской области доставляют в 19 почтовых отделений, а в дальнейших планах руководства подключение к сервису еще 113 филиалов.
«Для жителей региона очень важно, чтобы отделения почты работали ритмично, стабильно, а сотрудники получали достойные зарплаты», — отметил глава Ивановского региона Станислав Воскресенский.
«Почта России» также сотрудничает с региональными компаниями Ивановской области в других отраслях. Например, успешную реализацию обеспечили пилотному проекту с компанией «ЭкоМир» — единственным российским переработчиком трикотажного вторсырья. Сейчас обсуждается возможность его распространения на другие регионы. Серверное оборудование компании «Аквариус» из Ивановской области используют для оснащения ЦОДов «Почты России» в Москве и Сочи.