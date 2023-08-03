Молодой хоккеист скончался от укуса клеща

Posted Сегодня, 14:45
Published Сегодня, 14:45
Modified Сегодня, 16:46
Updated Сегодня, 16:46
Спортсмен играл за команду «Кузбасс» и был одним из самых перспективных игроков. В текущем году Евгений Хвалько завоевал первенство в юниорском чемпионате России. Он набрал 20 баллов в высшей лиге, что принесло команде победу.
Первая новость о внезапной кончине хоккеиста появилась на сайте Федерации хоккея. Две недели Хвалько боролся за жизнь, находясь в больнице. Но организм не выдержал последствий укуса энцефалитного клеща.
Напомним, что сегодня также ушел из жизни еще один талантливый человек, оставивший огромный вклад в отечественный хоккей. На 73 году жизни скончался известный тренер Герман Чумачек.