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Published Сегодня, 14:45

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Молодой хоккеист скончался от укуса клеща

3 августа 2023, 14:45
Фото: 1MI
17-летний хоккеист Евгений Хвалько скончался 2 августа. Причиной смерти стал укус энцефалитного клеща.

Спортсмен играл за команду «Кузбасс» и был одним из самых перспективных игроков. В текущем году Евгений Хвалько завоевал первенство в юниорском чемпионате России. Он набрал 20 баллов в высшей лиге, что принесло команде победу.

Первая новость о внезапной кончине хоккеиста появилась на сайте Федерации хоккея. Две недели Хвалько боролся за жизнь, находясь в больнице. Но организм не выдержал последствий укуса энцефалитного клеща.

Напомним, что сегодня также ушел из жизни еще один талантливый человек, оставивший огромный вклад в отечественный хоккей. На 73 году жизни скончался известный тренер Герман Чумачек.

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