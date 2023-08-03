tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 09:33

Published Сегодня, 09:33

Modified Сегодня, 09:35

Updated Сегодня, 09:35

Изображение материала

Мошенники всего за сутки похитили больше 3 млн рублей у пенсионеров из Екатеринбурга

3 августа 2023, 09:33
Фото: Midjourney
Телефонные мошенники, представляясь брокерами, силовиками и якобы представителями Центробанка, похитили у пенсионеров из Екатеринбурга больше 3 миллионов рублей всего за сутки.

Все пострадавшие рассказывали примерно об одной и той же схеме обмана: лже-представители банка рассказывали людям о том, что на них якобы хотят оформить кредит крупных размеров. Злоумышленники говорили, что необходимо оформить дублирующий займ, чтобы перевести деньги на несуществующие «безопасные» счета.

Кроме того, мошенники заставили пенсионеров вывести накопленные сбережения и отправить на указанные ими счета. Пожилые люди, будучи напуганными, потеряли 2 миллиона 257 тысяч рублей. Их перевели всего две екатеринбурженки.

Несмотря на то, что ранее жители столицы Свердловской области слышали о подобных схемах обмана, они все равно оказались на крючке у мошенников. Этому способствовали лже-силовики, которые звонили и якобы подтверждали правомерность действий «сотрудников банков», сообщает УМВД России по Екатеринбургу.

Риэлтор из Нижнего Тагила отговорила женщину продавать квартиру телефонным мошенникам
Узнать подробнее
Читайте также:
10 млн рублей за сутки перевели пенсионеры из Екатеринбурга мошенникамМедсестра в Екатеринбурге продала квартиру и отдала мошенникам 2,8 млн рублейЖитель Нижнего Тагила испугался обвинения в госизмене и отдал мошенникам 7 млн рублей
#Анна Варнакина#Екатеринбург#Мошенники#Криминал#Пенсионеры#Деньги
Подпишитесь
Сероводородом и диоксидом азота 99 раз дышали жители Нижнего Тагила в июле
Вчера, 07:05
Специальный совет будет следить за здоровьем жителей Нижнего Тагила
Сегодня, 08:49
2 млрд рублей потребуется на восстановление теплосетей Нижнего Тагила
Вчера, 04:18
Боксер из Нижнего Тагила завоевал серебро на Первенстве РФ по тайскому боксу
1 августа, 09:16
Ученый раскрыл причину землетрясений в Свердловской области
Сегодня, 05:51
«В лесу живем из-за них»: стала известна причина запаха гари в Нижнем Тагиле
Вчера, 11:18