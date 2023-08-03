Мошенники всего за сутки похитили больше 3 млн рублей у пенсионеров из Екатеринбурга

Posted Сегодня, 09:33
Published Сегодня, 09:33
Modified Сегодня, 09:35
Updated Сегодня, 09:35
Все пострадавшие рассказывали примерно об одной и той же схеме обмана: лже-представители банка рассказывали людям о том, что на них якобы хотят оформить кредит крупных размеров. Злоумышленники говорили, что необходимо оформить дублирующий займ, чтобы перевести деньги на несуществующие «безопасные» счета.
Кроме того, мошенники заставили пенсионеров вывести накопленные сбережения и отправить на указанные ими счета. Пожилые люди, будучи напуганными, потеряли 2 миллиона 257 тысяч рублей. Их перевели всего две екатеринбурженки.
Несмотря на то, что ранее жители столицы Свердловской области слышали о подобных схемах обмана, они все равно оказались на крючке у мошенников. Этому способствовали лже-силовики, которые звонили и якобы подтверждали правомерность действий «сотрудников банков», сообщает УМВД России по Екатеринбургу.