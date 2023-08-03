Мошенники всего за сутки похитили больше 3 млн рублей у пенсионеров из Екатеринбурга

Все пострадавшие рассказывали примерно об одной и той же схеме обмана: лже-представители банка рассказывали людям о том, что на них якобы хотят оформить кредит крупных размеров. Злоумышленники говорили, что необходимо оформить дублирующий займ, чтобы перевести деньги на несуществующие «безопасные» счета.