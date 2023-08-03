Posted Сегодня, 10:34
Published Сегодня, 10:34
Modified Сегодня, 10:34
Updated Сегодня, 10:34
Так, после 23:45 будут пущены автобусы № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, которые развезут жителей города на Вагонку, Тагилстрой, ГГМ, в центр, на Красный Камень и на Выю, рассказали в Управлении городским хозяйством Нижнего Тагила.
Кроме того, в это же время по городу будут ездить четыре вагона трамвая № 3, три двойных трамвая № 12 и четыре двойных трамвая № 15.
Напомним, День города в Нижнем Тагиле состоится с 11 по 13 августа 2023 года. В эти дни будут проходить различные праздничные мероприятия, концерты, а также фейерверк. Также в центре города 11 и 12 августа будет временно запрещена продажа алкоголя.