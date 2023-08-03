Напомним, День города в Нижнем Тагиле состоится с 11 по 13 августа 2023 года. В эти дни будут проходить различные праздничные мероприятия, концерты, а также фейерверк. Также в центре города 11 и 12 августа будет временно запрещена продажа алкоголя.