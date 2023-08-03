Опасные водоматы обнаружены в Свердловской области после трагедии с подростками

Posted Сегодня, 11:15
Published Сегодня, 11:15
Modified Сегодня, 11:17
Updated Сегодня, 11:17
Нарушения при эксплуатации и установке устройств для продажи воды были выявлены во многих районах Свердловской области. В 44 жилых домах города Екатеринбурга водоматы были установлены без разрешительных документов со стороны собственников жилых строений. Аналогичные несанкционированные установки были обнаружены в Первоуральске, Лесном и Полевском. Результаты рассмотрения всех актов сейчас находятся на контроле, сообщили сотрудники прокуратуры.
Напомним, что в результате неправильной установки водоматов в Екатеринбурге погиб ребенок. Трагедия случилась 3 июля, когда 15-летний школьник пытался достать мяч возле трансформаторной будки, которая питала систему водомата. Подросток скончался от удара током.