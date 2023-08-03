Опасные водоматы обнаружены в Свердловской области после трагедии с подростками

Нарушения при эксплуатации и установке устройств для продажи воды были выявлены во многих районах Свердловской области. В 44 жилых домах города Екатеринбурга водоматы были установлены без разрешительных документов со стороны собственников жилых строений. Аналогичные несанкционированные установки были обнаружены в Первоуральске, Лесном и Полевском. Результаты рассмотрения всех актов сейчас находятся на контроле, сообщили сотрудники прокуратуры.