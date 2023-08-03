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Опасные водоматы обнаружены в Свердловской области после трагедии с подростками

3 августа 2023, 11:15
Фото: 1MI

Нарушения при установке водоматов нашли в Свердловской области

Сотрудниками прокуратуры были выявлены 19 нарушений по установке водоматов в Свердловской области. На фоне этих ошибок была организована дополнительная проверка на предмет соблюдения законодательных норм.

Нарушения при эксплуатации и установке устройств для продажи воды были выявлены во многих районах Свердловской области. В 44 жилых домах города Екатеринбурга водоматы были установлены без разрешительных документов со стороны собственников жилых строений. Аналогичные несанкционированные установки были обнаружены в Первоуральске, Лесном и Полевском. Результаты рассмотрения всех актов сейчас находятся на контроле, сообщили сотрудники прокуратуры.

Напомним, что в результате неправильной установки водоматов в Екатеринбурге погиб ребенок. Трагедия случилась 3 июля, когда 15-летний школьник пытался достать мяч возле трансформаторной будки, которая питала систему водомата. Подросток скончался от удара током.

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#Ирина Кирилова#Водомат#Проверка#Прокуратура#Свердловская область
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