Отец 5-летней девочки Сони в Екатеринбурге найден мертвым

Posted Сегодня, 13:34
Published Сегодня, 13:34
Modified Сегодня, 13:34
Updated Сегодня, 13:34
Предположительно, он скончался в результате передозировки наркотическими веществами, рассказали в Telegram-канале «Урал Мэш».
Напомним, девочку на детской площадке заметили прохожие 2 августа 2023 года. Соня рассказала, что она вместе со своим папой поехала кататься на велосипедах, а потом отец оставил ее одну, сказав, что скоро вернется.
Девочку временно забрали в приют, а вскоре нашли ее семью. Как оказалось, она живет в Академическом районе с мамой, папой и бабушкой. Узнав, что дочка нашлась и уже находится дома, мать попросила прекратить дело.