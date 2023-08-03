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Отец 5-летней девочки Сони в Екатеринбурге найден мертвым

3 августа 2023, 13:34
Фото: 1MI
Отца пятилетней девочки, которая находилась одна на детской площадке в Екатеринбурге, нашли мертвым в кустах 3 августа 2023 года.

Предположительно, он скончался в результате передозировки наркотическими веществами, рассказали в Telegram-канале «Урал Мэш».

Напомним, девочку на детской площадке заметили прохожие 2 августа 2023 года. Соня рассказала, что она вместе со своим папой поехала кататься на велосипедах, а потом отец оставил ее одну, сказав, что скоро вернется.

Девочку временно забрали в приют, а вскоре нашли ее семью. Как оказалось, она живет в Академическом районе с мамой, папой и бабушкой. Узнав, что дочка нашлась и уже находится дома, мать попросила прекратить дело.

Найдена семья потерявшейся 5-летней девочки из Екатеринбурга
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