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«Папа сказал, что вернется»: в Екатеринбурге ищут родителей 5-летней девочки

3 августа 2023, 07:21
Фото: ГУ МВД по Свердловской области

В Екатеринбурге разыскивают родителей потерявшейся 5-летней девочки

Потерявшаяся 5-летняя девочка обнаружена в районе Эльмаша в Екатеринбурге. Ее зовут Соня. Вечером 2 августа ребенка заметили на улице Баумана, 51 прохожие.

По словам главы пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерия Горелых, девочка сказала, что ей 5 лет и ее зовут Соня. Где она проживает, ответить малышка не смогла. Также выяснилось, что в тот день Соня поехала с папой кататься на велосипеде. Через какое-то время он оставил ее гулять одну на площадке. Он сказал, что скоро вернется и уехал.

На время поисков девочка помещена в приют. На данный момент сотрудниками полиции проводятся мероприятия по поиску родителей и установления точной личности ребенка. Для этого проводится опрос жителей микрорайона, где была найдена девочка. А по городу распространяются листовки.

Полиция обращается с просьбой ко всем, кто располагает сведениями о личности найденной девочки и её родителей, проинформировать дежурную часть территориального ОВД по телефону: 8 (343) 356-42-14.

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