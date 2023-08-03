«Папа сказал, что вернется»: в Екатеринбурге ищут родителей 5-летней девочки

Posted Сегодня, 07:21
Published Сегодня, 07:21
Modified Сегодня, 07:23
Updated Сегодня, 07:23
По словам главы пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерия Горелых, девочка сказала, что ей 5 лет и ее зовут Соня. Где она проживает, ответить малышка не смогла. Также выяснилось, что в тот день Соня поехала с папой кататься на велосипеде. Через какое-то время он оставил ее гулять одну на площадке. Он сказал, что скоро вернется и уехал.
На время поисков девочка помещена в приют. На данный момент сотрудниками полиции проводятся мероприятия по поиску родителей и установления точной личности ребенка. Для этого проводится опрос жителей микрорайона, где была найдена девочка. А по городу распространяются листовки.
Полиция обращается с просьбой ко всем, кто располагает сведениями о личности найденной девочки и её родителей, проинформировать дежурную часть территориального ОВД по телефону: 8 (343) 356-42-14.