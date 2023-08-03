«Папа сказал, что вернется»: в Екатеринбурге ищут родителей 5-летней девочки

По словам главы пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерия Горелых, девочка сказала, что ей 5 лет и ее зовут Соня. Где она проживает, ответить малышка не смогла. Также выяснилось, что в тот день Соня поехала с папой кататься на велосипеде. Через какое-то время он оставил ее гулять одну на площадке. Он сказал, что скоро вернется и уехал.