Подачу заявок на Первый региональный фестиваль рекламы продлили до 20 августа

Posted Сегодня, 12:25
Published Сегодня, 12:25
Modified Сегодня, 12:25
Updated Сегодня, 12:25
Издание properm.ru пишет, что организаторы Первого регионального фестиваля рекламы рассказали об ориентированности мероприятия на тех, кто осуществляет деятельность в регионах и разрабатывает рекламные кампании для локальных брендов. Главная задача конкурса — выявить самых талантливых представителей рекламной отрасли со всей страны. Фестиваль «1Й» может стать трамплином для локальных компаний в фестивально-конкурсную индустрию на федеральном уровне. Официальным партнером конкурса является медиахолдинг 1MI.
Вице-президент АКАР и глава» АКАР Урал» Василий Рубан отметил, что фестиваль не случайно получил название «Первый», поскольку для многих он является самым первым в фестивальной карьере. Поэтому организаторы считают важным обеспечить его максимальную доступность для участников: разработана простая форма подачи заявок, установлена демократичная стоимость участия и предлагается выгодная система скидок для членов ассоциации и тех, кто подает больше 3 кейсов.
К участию в конкурсе приглашаются рекламные агентства, бренды, средства массовой информации, а также фрилансеры. Подать работы на конкурс можно в нескольких номинациях: DIGITAL, CREATIVE, ACTIVATIONS. Эксперты будут оценивать работы более чем в 40 номинациях: от SMM и нативной рекламы до социальных и диджитал-кампаний, приложений для мобильных устройств, брендинга и наружной рекламы.
Отмечается, что в этом году впервые в рамках конкурса введена дополнительная номинация в блоке ACTIVATIONS — «Лучшая брендированная продукция». Об этом ранее просили участники фестиваля. В эту категорию принимаются кейсы по созданию собственных торговых марок, брендированной одежды и другого мерча.
Желающие подать заявки на участие в фестивале могут сделать это на официальном сайте мероприятия до 20 августа. В рамках национального рекламного форума «Регионы» 14 сентября в Екатеринбурге состоится торжественное награждение участников фестиваля, работы которых признают лучшими.