Подачу заявок на Первый региональный фестиваль рекламы продлили до 20 августа

К участию в конкурсе приглашаются рекламные агентства, бренды, средства массовой информации, а также фрилансеры. Подать работы на конкурс можно в нескольких номинациях: DIGITAL, CREATIVE, ACTIVATIONS. Эксперты будут оценивать работы более чем в 40 номинациях: от SMM и нативной рекламы до социальных и диджитал-кампаний, приложений для мобильных устройств, брендинга и наружной рекламы.