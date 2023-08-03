Подозреваемые в избиении девушки из-за синих волос задержаны в Каменске-Уральском

Как оказалось, ранее задержанные были судимы за распространение наркотиков. По их словам, в день нападения на девушку они были в состоянии алкогольного опьянения, а напали они на нее потому, что им не понравился цвет ее волос, рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Свердловской области.