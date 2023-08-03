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Подозреваемые в избиении девушки из-за синих волос задержаны в Каменске-Уральском

3 августа 2023, 16:04
Фото: 1MI
Найдены два молодых человека 30 и 32 лет, подозреваемых в избиении 18-летней девушки за ярко-синие волосы в Каменске Уральском.

Как оказалось, ранее задержанные были судимы за распространение наркотиков. По их словам, в день нападения на девушку они были в состоянии алкогольного опьянения, а напали они на нее потому, что им не понравился цвет ее волос, рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Свердловской области.

В отношении молодых людей возбудили уголовное дело.

Напомним, свердловчане напали на девушку 1 августа 2023 года. Сперва они бросили е в фонтан, а потом стали бить ее по лицу, швыряться продуктами и угрожать ей убийством. После того, как пострадавшая от них убежала, она обратилась в полицию.

Двое мужчин в Каменске-Уральском избили и бросили в фонтан девушку из-за ее волос
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