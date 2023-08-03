Подробности массового ДТП на Уральском проспекте в Нижнем Тагиле рассказали в ГИБДД

Posted Сегодня, 09:36
Published Сегодня, 09:36
Modified Сегодня, 09:38
Updated Сегодня, 09:38
Виновником столкновения стала 35-летняя женщина, владелец авто Chevrolet Cruze. Неправильный маневр при перестройке с правой полосы на левую спровоцировал аварию c имевшим преимущество автомобилем Volkswagen Golf и Nissan Note, который стоял припаркованным поблизости. В происшествии пострадали двое людей.
Женщина получила травмы головы, но от госпитализации отказалась. В салоне Chevrolet находились ее двое дочерей (4,5 лет и 3 месяца). Дети не пострадали. Второй участник ДТП, 33-летний водитель Volkswagen, отделался ссадиной на руке, он также отказался от госпитализации.
Стаж вождения женщины составляет 11 лет, ранее она неоднократно получала штрафы за превышение скорости. Сотрудники Госавтоинспекции составили два протокола — за нарушение правил при перестроении и отсутствие страховки.
Место происшествия было осмотрено автоинспекторами, оба водителя прошли проверку на употребление алкогольных напитков, но оказались трезвы. Кроме того, протокол был составлен на водителя Volkswagen. Он ехал непристегнутым.