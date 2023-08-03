Подробности массового ДТП на Уральском проспекте в Нижнем Тагиле рассказали в ГИБДД

Женщина получила травмы головы, но от госпитализации отказалась. В салоне Chevrolet находились ее двое дочерей (4,5 лет и 3 месяца). Дети не пострадали. Второй участник ДТП, 33-летний водитель Volkswagen, отделался ссадиной на руке, он также отказался от госпитализации.