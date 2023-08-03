tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 09:36

Published Сегодня, 09:36

Modified Сегодня, 09:38

Updated Сегодня, 09:38

Изображение материала

Подробности массового ДТП на Уральском проспекте в Нижнем Тагиле рассказали в ГИБДД

3 августа 2023, 09:36
Фото: Отдел пропаганды ГИБДД НИжнего Тагила
В ГИБДД рассказали подробности аварии, которая произошла 2 августа 2023 года на Уральском проспекте в Нижнем Тагиле.

Виновником столкновения стала 35-летняя женщина, владелец авто Chevrolet Cruze. Неправильный маневр при перестройке с правой полосы на левую спровоцировал аварию c имевшим преимущество автомобилем Volkswagen Golf и Nissan Note, который стоял припаркованным поблизости. В происшествии пострадали двое людей.

Женщина получила травмы головы, но от госпитализации отказалась. В салоне Chevrolet находились ее двое дочерей (4,5 лет и 3 месяца). Дети не пострадали. Второй участник ДТП, 33-летний водитель Volkswagen, отделался ссадиной на руке, он также отказался от госпитализации.

Фото: Отдел пропаганды ГИБДД НИжнего Тагила

Стаж вождения женщины составляет 11 лет, ранее она неоднократно получала штрафы за превышение скорости. Сотрудники Госавтоинспекции составили два протокола — за нарушение правил при перестроении и отсутствие страховки.

Место происшествия было осмотрено автоинспекторами, оба водителя прошли проверку на употребление алкогольных напитков, но оказались трезвы. Кроме того, протокол был составлен на водителя Volkswagen. Он ехал непристегнутым.

«Бежал пьяного доставать»: подробности массового ДТП на ГГМ в Нижнем Тагиле
Узнать подробнее
Читайте также:
Семилетняя девочка из Екатеринбурга сломала ногу в ДТПЖителя Нижнего Тагила будут судить за смерть пенсионера в ДТП на Южном подъезде«Был весь в крови». Водитель рассказал подробности смертельного ДТП в ПервоуральскеПосле ДТП с 9 пострадавшими в Первоуральске возбуждено уголовное дело
#Ирина Кирилова#18+#Авария#Пострадавшие#Водители#ДТП#Нижний Тагил
Подпишитесь
Сероводородом и диоксидом азота 99 раз дышали жители Нижнего Тагила в июле
Вчера, 07:05
Специальный совет будет следить за здоровьем жителей Нижнего Тагила
Сегодня, 08:49
2 млрд рублей потребуется на восстановление теплосетей Нижнего Тагила
Вчера, 04:18
Боксер из Нижнего Тагила завоевал серебро на Первенстве РФ по тайскому боксу
1 августа, 09:16
Ученый раскрыл причину землетрясений в Свердловской области
Сегодня, 05:51
«В лесу живем из-за них»: стала известна причина запаха гари в Нижнем Тагиле
Вчера, 11:18