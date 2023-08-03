Подросток умер от отравления метанолом на базе «УралМетРесурс» в Нижневартовске

Во время работы на землю упала полуторалитровая бутылка, в которой был стеклоочиститель. Так как юноша из Нижневартовска не смог узнать у коллег, можно ли это пить (из-за плохого знания русского языка), он сделал несколько глотков. После этого состояние парня резко ухудшилось. Он был доставлен в детскую больницу, где и скончался, сообщает telegram-канал Ural Mash.