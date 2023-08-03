Подросток умер от отравления метанолом на базе «УралМетРесурс» в Нижневартовске

Posted Сегодня, 06:23
Published Сегодня, 06:23
Modified Сегодня, 06:25
Updated Сегодня, 06:25
Журналисты выяснили, что молодой человек вместе с родственниками переехал в Россию недавно. Семья столкнулась с финансовыми трудностями, в результате чего обратилась в хоспис. Там предложили подработку в организации, связанной с металлоломом: ее главе требовалась помощь с перевозкой вещей.
Во время работы на землю упала полуторалитровая бутылка, в которой был стеклоочиститель. Так как юноша из Нижневартовска не смог узнать у коллег, можно ли это пить (из-за плохого знания русского языка), он сделал несколько глотков. После этого состояние парня резко ухудшилось. Он был доставлен в детскую больницу, где и скончался, сообщает telegram-канал Ural Mash.