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Подросток умер от отравления метанолом на базе «УралМетРесурс» в Нижневартовске

3 августа 2023, 06:23
Фото: 1MI
Известно, что 16-летний юноша устроился подрабатывать на предприятие «УралМетРесурс», расположенное в Нижневартовске, и вероятно отравился метанолом — с летальным исходом.

Журналисты выяснили, что молодой человек вместе с родственниками переехал в Россию недавно. Семья столкнулась с финансовыми трудностями, в результате чего обратилась в хоспис. Там предложили подработку в организации, связанной с металлоломом: ее главе требовалась помощь с перевозкой вещей.

Во время работы на землю упала полуторалитровая бутылка, в которой был стеклоочиститель. Так как юноша из Нижневартовска не смог узнать у коллег, можно ли это пить (из-за плохого знания русского языка), он сделал несколько глотков. После этого состояние парня резко ухудшилось. Он был доставлен в детскую больницу, где и скончался, сообщает telegram-канал Ural Mash.

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#Анна Варнакина#Полиция#Больница#Ребенок#Смерть#Происшествия#Нижневартовск
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