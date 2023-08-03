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Пожилой водитель иномарки уснул за рулем и протаранил бензовоз в Серове

3 августа 2023, 09:46
Фото: ГИБДД по Свердловской области
72-летний водитель иномарки Mitsubishi Galant уснул за рулем и влетел грузовую машину. Инцидент произошел в Серове 3 августа 2023 года.

Мужчина, заснув, в какой-то момент потерял контроль над управлением автомобиля и влетел в грузовик, который ехал на встречу из Перми в Серов, рассказали в пресс-службе ГИБДД по Свердловской области.

Фото: ГИБДД по Свердловской области

К месту происшествия прибыли сотрудники ГИБДД. Пострадавших в ДТП нет. По словам водителя иномарки, он ехал из больницы домой и сам не заметил, как уснул.

Напомним, 8 июля 2023 года под Ревдой шофер автомобиля уснул во время движения и сбил троих подростков-велосипедистов, которые в это время стояли на обочине. В результате аварии школьников с различными переломами и травмами отвезли в больницу.

Уснувший водитель за рулем под Ревдой сбил троих подростков-велосипедистов
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#Елизавета Зиборова#Инцидент#Авария#ДТП#Грузовик#Бензовоз#Автомобиль#Наезд#ГИБДД#Водитель#Иномарка#Свердловская область#Серов
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