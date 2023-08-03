Пожилой водитель иномарки уснул за рулем и протаранил бензовоз в Серове

Posted Сегодня, 09:46
Published Сегодня, 09:46
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Updated Сегодня, 09:46
Мужчина, заснув, в какой-то момент потерял контроль над управлением автомобиля и влетел в грузовик, который ехал на встречу из Перми в Серов, рассказали в пресс-службе ГИБДД по Свердловской области.
К месту происшествия прибыли сотрудники ГИБДД. Пострадавших в ДТП нет. По словам водителя иномарки, он ехал из больницы домой и сам не заметил, как уснул.
Напомним, 8 июля 2023 года под Ревдой шофер автомобиля уснул во время движения и сбил троих подростков-велосипедистов, которые в это время стояли на обочине. В результате аварии школьников с различными переломами и травмами отвезли в больницу.