Президент РФ решил пересадить всех чиновников на отечественные автомобили

Posted Сегодня, 13:06
Published Сегодня, 13:06
Modified Сегодня, 13:06
Updated Сегодня, 13:06
При этом глава государства отметил, что государственных закупок автомобилей зарубежных брендов не должно быть. Об этом он заявил во время заседания с промышленниками.
Также руководитель АвтоВАЗа Максим Соколов предложил Путину опробовать новую модель машины Lada — «Искра», которая должна скоро выйти.
Напомним, недавно Соколов рассказывал о нескольких вариантах, с помощью которых можно поддержать российское производство автомобилей.