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Posted Сегодня, 13:06

Published Сегодня, 13:06

Modified Сегодня, 13:06

Updated Сегодня, 13:06

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Президент РФ решил пересадить всех чиновников на отечественные автомобили

3 августа 2023, 13:06
Фото: 1MI
Президент России Владимир Путин призвал всех чиновников пользоваться автомобилями российского производства.

При этом глава государства отметил, что государственных закупок автомобилей зарубежных брендов не должно быть. Об этом он заявил во время заседания с промышленниками.

Также руководитель АвтоВАЗа Максим Соколов предложил Путину опробовать новую модель машины Lada — «Искра», которая должна скоро выйти.

Напомним, недавно Соколов рассказывал о нескольких вариантах, с помощью которых можно поддержать российское производство автомобилей.

Глава «АВТОВАЗа» рассказал о мерах поддержки российского автопрома
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#Елизавета Зиборова#Автомобиль#Автопром#Производство#Поддержка#Чиновники#Бренд#Автопробег#Транспорт#Автоваз#Россия
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