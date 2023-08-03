ПСБ проводит акцию для пенсионеров

Единовременная выплата от ПСБ в размере 500 рублей будет начислена новым клиентам банка при оформлении пенсионной карты до 31 октября и совершении по ней покупки на любую сумму в период действия акции. Клиентам, которые переведут в ПСБ свою пенсию и получат первые зачисления на карту в период с 1 сентября до 30 ноября, ПСБ выплатит дополнительно еще 1 500 рублей.