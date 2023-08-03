Российская актриса Ирина Мирошниченко скончалась в возрасте 81 года

По информации канала Mash, симптомы заболевания появились у актрисы еще 24 июля, и она начала лечиться самостоятельно. Однако ее состояние не улучшалось. В больнице врачи обнаружили у Мирошниченко тяжелое положение клапана сердца, пневмонию, тромбоз, сепсис и фибрилляцию.