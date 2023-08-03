Российская актриса Ирина Мирошниченко скончалась в возрасте 81 года

Posted Сегодня, 13:15
Published Сегодня, 13:15
Modified Сегодня, 13:16
Updated Сегодня, 13:16
Предварительно, 30 июля, стало известно, что Мирошниченко была госпитализирована с тяжелой формой гриппа в инфекционную клиническую больницу №1 в Москве, пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня».
По информации канала Mash, симптомы заболевания появились у актрисы еще 24 июля, и она начала лечиться самостоятельно. Однако ее состояние не улучшалось. В больнице врачи обнаружили у Мирошниченко тяжелое положение клапана сердца, пневмонию, тромбоз, сепсис и фибрилляцию.
Согласно источнику, причиной смерти артистки стала полиорганная недостаточность вследствие септического шока. Также у нее обнаружили опухоль турецкого седла в области головного мозга.