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Posted Сегодня, 13:15

Published Сегодня, 13:15

Modified Сегодня, 13:16

Updated Сегодня, 13:16

Российская актриса Ирина Мирошниченко скончалась в возрасте 81 года

3 августа 2023, 13:15
В четверг, 3 августа, ректор школы-студии МХАТ, Игорь Золотовицкий, сообщил о смерти народной артистки РСФСР. Организацию похорон возьмет на себя МХАТ, но причину смерти актрисы не уточнили.

Предварительно, 30 июля, стало известно, что Мирошниченко была госпитализирована с тяжелой формой гриппа в инфекционную клиническую больницу №1 в Москве, пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня».

По информации канала Mash, симптомы заболевания появились у актрисы еще 24 июля, и она начала лечиться самостоятельно. Однако ее состояние не улучшалось. В больнице врачи обнаружили у Мирошниченко тяжелое положение клапана сердца, пневмонию, тромбоз, сепсис и фибрилляцию.

Согласно источнику, причиной смерти артистки стала полиорганная недостаточность вследствие септического шока. Также у нее обнаружили опухоль турецкого седла в области головного мозга.

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