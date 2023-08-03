tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 12:42

Published Сегодня, 12:42

Modified Сегодня, 12:45

Updated Сегодня, 12:45

Российская бизнес-миссия в Мексике: Новый этап развития торговых отношений

3 августа 2023, 12:42
Россия активно развивает торговые отношения с Мексикой, готовя бизнес-миссию и обсуждая новые поставки товаров в эту страну.

Посол России в Мексике, Николай Софинский, сообщил о планах открытия торгового представительства России в Мексике и предстоящей бизнес-миссии. По его словам, обе страны проявляют интерес к укреплению взаимного сотрудничества, и возобновление работы представительства в Мексике стимулирует обсуждение визита российской бизнес-миссии. Российская сторона предложила мексиканским компаниям присоединиться к подготовке и проведению мероприятия, чтобы углубить сотрудничество между странами, пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня».

По словам Софинского, Россия также расширяет ассортимент поставляемых в Мексику товаров. В ближайшее время мексиканские потребители смогут наслаждаться российскими кондитерскими изделиями, а также возможностями для поставок рыбной продукции и солода, по которым ведутся переговоры.

Подпишитесь
Сероводородом и диоксидом азота 99 раз дышали жители Нижнего Тагила в июле
Вчера, 07:05
Специальный совет будет следить за здоровьем жителей Нижнего Тагила
Сегодня, 08:49
Опасные водоматы обнаружены в Свердловской области после трагедии с подростками
Сегодня, 11:15
Боксер из Нижнего Тагила завоевал серебро на Первенстве РФ по тайскому боксу
1 августа, 09:16
Ученый раскрыл причину землетрясений в Свердловской области
Сегодня, 05:51
«В лесу живем из-за них»: стала известна причина запаха гари в Нижнем Тагиле
Вчера, 11:18