Российская бизнес-миссия в Мексике: Новый этап развития торговых отношений

Посол России в Мексике, Николай Софинский, сообщил о планах открытия торгового представительства России в Мексике и предстоящей бизнес-миссии. По его словам, обе страны проявляют интерес к укреплению взаимного сотрудничества, и возобновление работы представительства в Мексике стимулирует обсуждение визита российской бизнес-миссии. Российская сторона предложила мексиканским компаниям присоединиться к подготовке и проведению мероприятия, чтобы углубить сотрудничество между странами, пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня».