Российская бизнес-миссия в Мексике: Новый этап развития торговых отношений

Posted Сегодня, 12:42
Published Сегодня, 12:42
Modified Сегодня, 12:45
Updated Сегодня, 12:45
Посол России в Мексике, Николай Софинский, сообщил о планах открытия торгового представительства России в Мексике и предстоящей бизнес-миссии. По его словам, обе страны проявляют интерес к укреплению взаимного сотрудничества, и возобновление работы представительства в Мексике стимулирует обсуждение визита российской бизнес-миссии. Российская сторона предложила мексиканским компаниям присоединиться к подготовке и проведению мероприятия, чтобы углубить сотрудничество между странами, пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня».
По словам Софинского, Россия также расширяет ассортимент поставляемых в Мексику товаров. В ближайшее время мексиканские потребители смогут наслаждаться российскими кондитерскими изделиями, а также возможностями для поставок рыбной продукции и солода, по которым ведутся переговоры.