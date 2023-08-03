Шестилетний мальчик умер в больнице в Екатеринбурге после герпеса

6 июня родителям сообщили о проведенном консилиуме и попросили сдать анализы для исключения редких иммунодефицитных заболеваний. Но проведены они не были, говорит мама. 1 июня Денис снова заболел. Больничный врач не хотела открывать, посчитав ребенка здоровым. Однако родители смогли оформить больничный, но через несколько дней. Еще через неделю был сдан анализ крови. 19 июня мальчик был госпитализирован в Артинскую ЦРБ, так как результаты были плохими. Через три дня его перевели в ОДКБ. К тому времени Денис уже не мог ходить, у него болел живот и не спадала температура. Утром 23 июня была запланирована процедура, но ребенку стало хуже. Его увезли в реанимацию, где днем он скончался. Врачи сообщили, что остановилось сердце.