Шестилетний мальчик умер в больнице в Екатеринбурге после герпеса

Posted Сегодня, 08:02
Published Сегодня, 08:02
Modified Сегодня, 08:04
Updated Сегодня, 08:04
Родители мальчика Марина и Роман не понимают, что именно стало причиной гибели их сына. В свидетельстве о смерти говорится об отеке головного мозга, гематологическом шоке и инфекции, но не уточняется какой.
Болеть Денис начал в декабре 2022 года. У него появилась сыпь на теле. Позднее стала болеть голова и поднялась температура. Родители обратились в Артинскую ЦРБ, где ему поставили диагноз «аллергический дерматит». Врач назначил лечение, но оно не помогло. С 30 декабря по 6 января мальчик находился в инфекционной больнице, рассказывает его мама.
После выписки родителям посоветовали сдать анализы на заболевания, вызванные паразитами и вирусами. 12 января у мальчика подтвердился вирус герпеса шестого типа. После этого ребенка отправили лечиться в Екатеринбург. В конце января врач выявил нарушение, вовлекающее иммунные механизмы. Без уточнений. Лечение длилось три месяца, но оно также не помогало.
По словам мамы, 1 апреля у Дениса поднялась температура до 39,9 градусов. Родители вызвали скорую. Мальчик был госпитализирован в Артинскую больницу с подозрением на ОРВИ. Врачи заметили, что у мальчика была увеличена селезенка.
Через 4 дня мальчика оказался в Первоуральской больнице. Там врачи снова выявили герпетическую инфекцию и болезнь крови. Лечение снова не дало результатов. 11 апреля ребенка в среднетяжелом состоянии с сыпью и болями в животе перевели в ОДКБ Екатеринбурга.
Там у него поднялась температура до 40 градусов и не спадала. Мальчик стал отекать, а на пальцах ног появились кровоподтеки. Постепенно с лица стала слезать кожа. Улучшений, по словам мамы, не было. Однако 19 мая Денис был отпущен домой. Марина отмечает, что не знает, почему было принято такое решение. Она рассказала, что показатель воспаления, выявляемый по крови, был сильно выше нормы. Кроме того, проведенное 14 апреля КТ было в норме, а уже через два дня образовался тромбоз.
По словам матери, когда ее сына выписали, лечащий врач сказала, что если будет хуже, то сразу нужно об этом сообщить и мальчика госпитализируют в ОДКБ. Тем временем за день до выписки врачи отправили запрос в московские клиники, чтобы проконсультироваться и решить, как дальше лечить ребенка.
6 июня родителям сообщили о проведенном консилиуме и попросили сдать анализы для исключения редких иммунодефицитных заболеваний. Но проведены они не были, говорит мама. 1 июня Денис снова заболел. Больничный врач не хотела открывать, посчитав ребенка здоровым. Однако родители смогли оформить больничный, но через несколько дней. Еще через неделю был сдан анализ крови. 19 июня мальчик был госпитализирован в Артинскую ЦРБ, так как результаты были плохими. Через три дня его перевели в ОДКБ. К тому времени Денис уже не мог ходить, у него болел живот и не спадала температура. Утром 23 июня была запланирована процедура, но ребенку стало хуже. Его увезли в реанимацию, где днем он скончался. Врачи сообщили, что остановилось сердце.
Родители отмечают, что на момент смерти так и не был поставлен точный диагноз. Врачи выясняют, какая была инфекция у ребенка.
В Минздраве Свердловской области сообщили, что после смерти ребенка будет проведена проверка. Также свою проверку начал Следственный комитет. Пока проводятся начальные процессуальные действия. Уже после их завершения будет решаться вопрос о возбуждении уголовного дела.