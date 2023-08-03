Стало известно о состоянии девушки, сбитой катером в Нижнем Тагиле

Posted Сегодня, 07:28
Published Сегодня, 07:28
Modified Сегодня, 07:30
Updated Сегодня, 07:30
С вечера аварии на пруду Ирина в тяжелом состоянии из-за черепно-мозговой травмы продолжает находиться в реанимации ГБ №1.
Состояние тяжелое, но стабильное. Есть положительная динамика, — рассказал TagilCity.ru муж пострадавшей Иван Подмазов.
Все это время девушка в сознание не приходила. Сейчас Иван добивается перевода супруги в больницу Екатеринбурга.
Прилагаю все усилия для перевода, но пока нет результата, — сообщил тагильчанин.
Столкновение катера с сапбордом произошло в вечернее время 30 июля на Тагильском пруду. Компания друзей решила прокатиться на досках по водоему. При этом каждый сап был оборудован подсветкой. В какой-то момент из темноты на Ирину, которая была на доске с 9-летним сыном, налетел катер. Мальчик не пострадал, а тагильчанка получила тяжелые травмы. Иван утверждает, что и пассажир — владелец проката водного транспорта Никита Карпов, и рулевой на катере, были пьяны.
Транспортная прокуратура и полиция Нижнего Тагила проводят проверку по факту инцидента.