Стало известно о состоянии девушки, сбитой катером в Нижнем Тагиле

Столкновение катера с сапбордом произошло в вечернее время 30 июля на Тагильском пруду. Компания друзей решила прокатиться на досках по водоему. При этом каждый сап был оборудован подсветкой. В какой-то момент из темноты на Ирину, которая была на доске с 9-летним сыном, налетел катер. Мальчик не пострадал, а тагильчанка получила тяжелые травмы. Иван утверждает, что и пассажир — владелец проката водного транспорта Никита Карпов, и рулевой на катере, были пьяны.