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Published Сегодня, 07:28

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Стало известно о состоянии девушки, сбитой катером в Нижнем Тагиле

3 августа 2023, 07:28
Фото: 1MI
Супруг сапбордистки, которую 30 июля сбил катер на акватории Тагильского пруда, рассказал о ее состоянии на сегодняшний день. Девушка до сих пор находится в реанимации и сознание пока не приходила.

С вечера аварии на пруду Ирина в тяжелом состоянии из-за черепно-мозговой травмы продолжает находиться в реанимации ГБ №1.

Состояние тяжелое, но стабильное. Есть положительная динамика, — рассказал TagilCity.ru муж пострадавшей Иван Подмазов.
Фото: Страница ВК Ирины Подмазовой

Все это время девушка в сознание не приходила. Сейчас Иван добивается перевода супруги в больницу Екатеринбурга.

Прилагаю все усилия для перевода, но пока нет результата, — сообщил тагильчанин.

Столкновение катера с сапбордом произошло в вечернее время 30 июля на Тагильском пруду. Компания друзей решила прокатиться на досках по водоему. При этом каждый сап был оборудован подсветкой. В какой-то момент из темноты на Ирину, которая была на доске с 9-летним сыном, налетел катер. Мальчик не пострадал, а тагильчанка получила тяжелые травмы. Иван утверждает, что и пассажир — владелец проката водного транспорта Никита Карпов, и рулевой на катере, были пьяны.

Моторная лодка сбила сап с женщиной и ребенком на пруду в Нижнем Тагиле
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Транспортная прокуратура и полиция Нижнего Тагила проводят проверку по факту инцидента.

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