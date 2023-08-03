Транспорт в День города и финалисты «Большой перемены». Итоги дня в Нижнем Тагиле

Posted Сегодня, 16:37
Published Сегодня, 16:37
Modified Сегодня, 16:37
Updated Сегодня, 16:37
75 школьников и студентов из Нижнего Тагила прошли в финал всероссийского конкурса «Большая перемена». Всего в финале мероприятия оказались 550 участников из Свердловской области.
Муж пострадавшей сапбордистки, которую 30 июля сбил катер на Тагильскому пруду, рассказал, что она до сих пор находится в реанимации и в сознание еще не приходила.
В Нижнем Тагиле создали специальный совет, который будет помогать жителям города приобщаться к здоровому образу жизни. Планируется усиливать меры профилактики смертельных и несмертельных хронических заболеваний.
В День города в Нижнем Тагиле вечером будет организована доставка горожан домой во все районы. Будут ходить трамваи и автобусы.
В ГИБДД рассказали подробности массовой дорожной аварии, которая произошла 2 августа 2023 года на Уральском проспекте в Нижнем Тагиле.