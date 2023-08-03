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Транспорт в День города и финалисты «Большой перемены». Итоги дня в Нижнем Тагиле

3 августа 2023, 16:37
Фото: Midjourney
75 тагильчан прошли в финал конкурса «Большая перемена», а в День города местных жителей будут развозить по домам. Рассказываем о самых интересных и обсуждаемых событиях Нижнего Тагила за 3 августа 2023 года.

75 школьников и студентов из Нижнего Тагила прошли в финал всероссийского конкурса «Большая перемена». Всего в финале мероприятия оказались 550 участников из Свердловской области.

75 школьников и студентов из Тагила прошли в финал конкурса «Большая перемена»
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Муж пострадавшей сапбордистки, которую 30 июля сбил катер на Тагильскому пруду, рассказал, что она до сих пор находится в реанимации и в сознание еще не приходила.

Стало известно о состоянии девушки, сбитой катером в Нижнем Тагиле
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В Нижнем Тагиле создали специальный совет, который будет помогать жителям города приобщаться к здоровому образу жизни. Планируется усиливать меры профилактики смертельных и несмертельных хронических заболеваний.

Специальный совет будет следить за здоровьем жителей Нижнего Тагила
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В День города в Нижнем Тагиле вечером будет организована доставка горожан домой во все районы. Будут ходить трамваи и автобусы.

О работе общественного транспорта в День города в Нижнем Тагиле рассказали в мэрии
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В ГИБДД рассказали подробности массовой дорожной аварии, которая произошла 2 августа 2023 года на Уральском проспекте в Нижнем Тагиле.

Подробности массового ДТП на Уральском проспекте в Нижнем Тагиле рассказали в ГИБДД
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