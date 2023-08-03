В Екатеринбурге ограничили движение транспорта из-за аварии в коммунальных сетях

Posted Сегодня, 10:52
Published Сегодня, 10:52
Modified Сегодня, 10:54
Updated Сегодня, 10:54
Движение было перекрыто в обе стороны в области моста по улицам Самолетной и Щербакова. Водителей перенаправляют по объездным путям, сообщили сотрудники автоинспекции. Движение общественного транспорта на отдельных участках маршрута также было запрещено.
Власти Екатеринбурга сообщили, что авария произошла по причине прорыва трубы холодного водоснабжения. Сейчас на месте происшествия уже работают специалисты, которые в ближайшее время ликвидируют поломку. В связи с этим событием сотрудники прокуратуры Свердловской области поручили провести проверку причин аварии коммунальных сетей.