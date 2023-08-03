В Екатеринбурге ограничили движение транспорта из-за аварии в коммунальных сетях

Власти Екатеринбурга сообщили, что авария произошла по причине прорыва трубы холодного водоснабжения. Сейчас на месте происшествия уже работают специалисты, которые в ближайшее время ликвидируют поломку. В связи с этим событием сотрудники прокуратуры Свердловской области поручили провести проверку причин аварии коммунальных сетей.