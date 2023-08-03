В Екатеринбурге умер легендарный тренер хоккейных команд Герман Чумачек

Posted Сегодня, 12:01
Published Сегодня, 12:01
Modified Сегодня, 12:03
Updated Сегодня, 12:03
Сотрудники спортивной школы №19 в Екатеринбурге рассказали, что Герман Чумачек был известен далеко за пределами нашей родины. Человек-легенда, обожавший свое дело, смог вырастить таких чемпионов как Малахов, Яшин, Хабиббулин и других.
Светлая память о великом наставнике останется в сердцах его учеников и коллег.
Во времена перестройки Герман Чумачек уехал работать в США. Там он трудился на поприще тренера 15 лет. В 2017 году он принял решение вернуться в Россию, где также продолжил свою работу. В 2018 года он возглавил одно из самых молодых отделений спортивной школы №19 «Детский стадион», пишет «КП-Екатеринбург».