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В Екатеринбурге умер легендарный тренер хоккейных команд Герман Чумачек

3 августа 2023, 12:01
Фото: 1MI

Хоккейный тренер Герман Чумачек скончался в Екатеринбурге

3 августа ушел из жизни известный тренер по хоккею Герман Чумачек. Легендарной спортивный наставник скончался на 73-м году жизни в Екатеринбурге.

Сотрудники спортивной школы №19 в Екатеринбурге рассказали, что Герман Чумачек был известен далеко за пределами нашей родины. Человек-легенда, обожавший свое дело, смог вырастить таких чемпионов как Малахов, Яшин, Хабиббулин и других.

Светлая память о великом наставнике останется в сердцах его учеников и коллег.

Фото: Спортивная школа №19

Во времена перестройки Герман Чумачек уехал работать в США. Там он трудился на поприще тренера 15 лет. В 2017 году он принял решение вернуться в Россию, где также продолжил свою работу. В 2018 года он возглавил одно из самых молодых отделений спортивной школы №19 «Детский стадион», пишет «КП-Екатеринбург».

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