В екатеринбургском озере Шарташ нашли утонувшую косулю

Posted Сегодня, 14:42
Published Сегодня, 14:42
Modified Сегодня, 14:42
Updated Сегодня, 14:42
Туша животного плавала между плотиками городского озера Шарташ в 20 метрах от берега. На место происшествия прибыли ветеринары. При помощи катера труп косули был вытащен из воды, в дальнейшем его утилизируют, сообщили сотрудники Спецавтобазы.
Напомним, что недавно на екатеринбургской трассе были обнаружена целая стая лосей (7-8 особей). Животных нередко сбивают автомобилисты, превышающие скоростные ограничения.
Если вы увидели труп животного, лучше обратиться в специальные службы за помощью специалистов: +7 (343) 304-30-98 или в городское управление ветеринарии Екатеринбурга.