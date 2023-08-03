В екатеринбургском озере Шарташ нашли утонувшую косулю

Туша животного плавала между плотиками городского озера Шарташ в 20 метрах от берега. На место происшествия прибыли ветеринары. При помощи катера труп косули был вытащен из воды, в дальнейшем его утилизируют, сообщили сотрудники Спецавтобазы.