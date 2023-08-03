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В екатеринбургском озере Шарташ нашли утонувшую косулю

3 августа 2023, 14:42
Фото: Е1
Одна из горожанок увидела труп животного, плавающий в озере Шарташ в Кировском районе Екатеринбурга. Это случилось 3 августа. Женщина позвонила экологам и обратилась в полицию.

Туша животного плавала между плотиками городского озера Шарташ в 20 метрах от берега. На место происшествия прибыли ветеринары. При помощи катера труп косули был вытащен из воды, в дальнейшем его утилизируют, сообщили сотрудники Спецавтобазы.

Напомним, что недавно на екатеринбургской трассе были обнаружена целая стая лосей (7-8 особей). Животных нередко сбивают автомобилисты, превышающие скоростные ограничения.

Если вы увидели труп животного, лучше обратиться в специальные службы за помощью специалистов: +7 (343) 304-30-98 или в городское управление ветеринарии Екатеринбурга.

Тела мертвых животных найдены на окраине Екатеринбурга
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