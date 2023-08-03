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В полиции опровергли возвращение домой 5-летней девочки Сони из Екатеринбурга

3 августа 2023, 15:28
Фото: 1MI
Пятилетняя девочка, ранее найденная на детской площадке, по-прежнему находится сейчас в детском соцучреждении в Екатеринбурге. Ее отца нашли мертвым.

По словам начальника пресс-службы свердловского МВД Валерия Горелых, Соня останется в учреждении до конца разбирательства. При этом Горелых добавил, что гражданская жена погибшего мужчины опознала его по фотографии как отца девочки.

О мужчине известно, что он был ранее судим за незаконное распространение наркотиков и освободился в 2014 году. По предварительной версии, смерть его была некриминальной: поза, в которой он лежал, была естественная, при себе у него имелся рюкзак с вещами.

Предположительно, причиной смерти могла стать передозировка наркотиками. После проведенного исследования будет вынесен окончательный вердикт.

Напомним, 2 августа 2023 года девочку увидели на детской площадке прохожие. Ребенок рассказал, что она каталась с отцом на велосипеде, после чего он сказал ей немного подождать его и уехал.

Отец 5-летней девочки Сони в Екатеринбурге найден мертвым
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#Елизавета Зиборова#Екатеринбург#Свердловская область#18+#Инцидент#Дети#Полиция#Ребенок#Смерть#Мужчина#Девочка#Причина смерти#Погибший#Происшествия
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