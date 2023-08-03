В полиции опровергли возвращение домой 5-летней девочки Сони из Екатеринбурга

Posted Сегодня, 15:28
Published Сегодня, 15:28
Modified Сегодня, 15:28
Updated Сегодня, 15:28
По словам начальника пресс-службы свердловского МВД Валерия Горелых, Соня останется в учреждении до конца разбирательства. При этом Горелых добавил, что гражданская жена погибшего мужчины опознала его по фотографии как отца девочки.
О мужчине известно, что он был ранее судим за незаконное распространение наркотиков и освободился в 2014 году. По предварительной версии, смерть его была некриминальной: поза, в которой он лежал, была естественная, при себе у него имелся рюкзак с вещами.
Предположительно, причиной смерти могла стать передозировка наркотиками. После проведенного исследования будет вынесен окончательный вердикт.
Напомним, 2 августа 2023 года девочку увидели на детской площадке прохожие. Ребенок рассказал, что она каталась с отцом на велосипеде, после чего он сказал ей немного подождать его и уехал.