В рельсобалочном цехе ЕВРАЗ ЗСМК в Новокузнецке идет забастовка

По словам одного из сотрудников участка, согласно расписанию, в каждой смене работает четыре бригады по 16 человек. Однако фактически на смене работают 12, а то и меньше человек: у кого-то отпуск, у кого-то больничный, а кто-то сменил место работы. В связи с этим оставшимся нужно работать как за себя, так и за других, пишет «Ваш город».