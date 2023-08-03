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В рельсобалочном цехе ЕВРАЗ ЗСМК в Новокузнецке идет забастовка

3 августа 2023, 11:53
Фото: 1MI
Сотрудники рельсобалочного цеха ЕВРАЗ ЗСМК в Новокузнецке отказываются от выхода на работу вне графика из-за маленькой суммы доплат.

По словам одного из сотрудников участка, согласно расписанию, в каждой смене работает четыре бригады по 16 человек. Однако фактически на смене работают 12, а то и меньше человек: у кого-то отпуск, у кого-то больничный, а кто-то сменил место работы. В связи с этим оставшимся нужно работать как за себя, так и за других, пишет «Ваш город».

На предприятии установлена сложная система премий. Так, если работник перевыполняет план — ему выдают максимальный размер премии. Но если человек перерабатывает на протяжении нескольких месяцев, руководство устанавливает для него новый план на тот объем работы, который он выполнял.

При этом деньги за переработку работникам предприятия выплачиваются в процентах, а не в два раза, как установлено в Трудовом кодексе. При работе в 240 часов в месяц рабочему выплачивается около 100 тысяч рублей.

Как рассказал один из сотрудников цеха, когда рабочие объявили забастовку, начальство предложило им для повышения зарплаты больше работать.

Руководство сейчас ведет переговоры с забастовщиками, предлагая им различные варианты, однако рабочих они не устраивают.

Напомним, 8 июня 2023 года шахтеры в поселке Свердловской области объявили забастовку из-за появившейся информации о скором сокращении штата сотрудников.

Свердловские шахтеры устроили забастовку
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