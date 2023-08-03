Вещи пропавшего 10 дней назад жителя Свердловской области нашли в лесу

Пожилой мужчина отправился в лес на сбор ягод 23 июля. После этого 81-летний пенсионер перестал выходить на связь. Было установлено, что Геннадий Спицин страдает расстройством памяти и нуждается в квалифицированной медицинской помощи. Люди, занимающиеся поисками, просят жителей, помочь в обнаружении пропавшего.