Вещи пропавшего 10 дней назад жителя Свердловской области нашли в лесу

Posted Сегодня, 10:06
Published Сегодня, 10:06
Modified Сегодня, 10:08
Updated Сегодня, 10:08
Сотрудники МО МВД РФ «Тавдинский» заявили, что поисковые работы продолжаются, в них задействованы силы МВД, ГУФСИН, МЧС, а также неравнодушные волонтеры. В лесном массиве удалось найти вещи, принадлежащие пенсионеру: ключи, ведро, сапог и жилет.
Пожилой мужчина отправился в лес на сбор ягод 23 июля. После этого 81-летний пенсионер перестал выходить на связь. Было установлено, что Геннадий Спицин страдает расстройством памяти и нуждается в квалифицированной медицинской помощи. Люди, занимающиеся поисками, просят жителей, помочь в обнаружении пропавшего.