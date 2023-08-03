tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 10:06

Published Сегодня, 10:06

Modified Сегодня, 10:08

Updated Сегодня, 10:08

Изображение материала

Вещи пропавшего 10 дней назад жителя Свердловской области нашли в лесу

3 августа 2023, 10:06
Фото: tagilcity.ru
10 дней назад пенсионер Геннадий Спицин решил отправиться в лес на сбор ягод и не вернулся. В лесу, расположенном под городом Тавда (Свердловская область), были найдены вещи пропавшего.

Сотрудники МО МВД РФ «Тавдинский» заявили, что поисковые работы продолжаются, в них задействованы силы МВД, ГУФСИН, МЧС, а также неравнодушные волонтеры. В лесном массиве удалось найти вещи, принадлежащие пенсионеру: ключи, ведро, сапог и жилет.

Пожилой мужчина отправился в лес на сбор ягод 23 июля. После этого 81-летний пенсионер перестал выходить на связь. Было установлено, что Геннадий Спицин страдает расстройством памяти и нуждается в квалифицированной медицинской помощи. Люди, занимающиеся поисками, просят жителей, помочь в обнаружении пропавшего.

Пропавшего 14-летнего подростка из Ревды ищут вторые сутки
Узнать подробнее
Читайте также:
Житель Нижнего Тагила таинственно пропал неделю назадВ районе перевала Дятлова пропал 18-летний юноша из Пермского краяПропавшую пенсионерку из Новой Ляли разыскивают трое суток
#Ирина Кирилова#Происшествия#Инцидент#Пропавшие#Лес#Пенсионер#Свердловская область
Подпишитесь
Сероводородом и диоксидом азота 99 раз дышали жители Нижнего Тагила в июле
Вчера, 07:05
Специальный совет будет следить за здоровьем жителей Нижнего Тагила
Сегодня, 08:49
2 млрд рублей потребуется на восстановление теплосетей Нижнего Тагила
Вчера, 04:18
Боксер из Нижнего Тагила завоевал серебро на Первенстве РФ по тайскому боксу
1 августа, 09:16
Ученый раскрыл причину землетрясений в Свердловской области
Сегодня, 05:51
«В лесу живем из-за них»: стала известна причина запаха гари в Нижнем Тагиле
Вчера, 11:18