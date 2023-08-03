Вице-президент ТПП Фатеев рассказал об идее празднования Ильина дня

Вице-президент ТПП заявил, что бизнес не забывал и не забывает о своей социальной ответственности, предприниматели продолжают помогать стране, ее гражданам, обездоленным, нуждающимся. Он напомнил, что ТПП представлена в каждом регионе: всего по стране работает 350 точек.