Вице-президент ТПП Фатеев рассказал об идее празднования Ильина дня

Posted Сегодня, 10:35
Published Сегодня, 10:35
Modified Сегодня, 10:35
Updated Сегодня, 10:35
Предложение о том, чтобы возродить крестные ходы в день памяти пророка Илии на старинной московской улице Ильинке, 21 год назад поддержал Евгений Примаков. Тогда он возглавлял ТПП, передает gorod55.ru.
Как отметил Максим Фатеев, с того момента каждый год в конгресс-зале ТПП собираются боевые товарищи, друзья, священники Русской православной церкви, в том числе настоятель храма Пророка Божия Илии на улице Ильинке отец Андрей, которому бизнес помогает восстанавливать храм.
Также, по словам Фатеева, предприниматели оказывают поддержку Фонду помощи детям имени Примакова, благодаря которому помощь получают сиротские дома и приюты для детей.
Вице-президент ТПП заявил, что бизнес не забывал и не забывает о своей социальной ответственности, предприниматели продолжают помогать стране, ее гражданам, обездоленным, нуждающимся. Он напомнил, что ТПП представлена в каждом регионе: всего по стране работает 350 точек.
«Я вам могу сказать, что 90% моих коллег, наших коллег в регионах, в муниципальных образованиях занимаются благотворительностью каждый на своём уровне, восстанавливают памятники, помогают детским домам, помогают инвалидам», — поделился Максим Фатеев.
Он также особо отметил, что жертвуют на благотворительность не только крупные компании, но субъекты малого и микробизнеса.
Фатеев добавил, что для процветающего будущего необходимо благополучное общество, которые не может быть построено без социально ответственного бизнеса.
«Потому что у нас в Конституции написано, что у нас социально ориентированное государство, государство ведёт социально ориентированную политику, бизнес ведет социально ориентированную политику с точки зрения и своего развития», — заключил Максим Фатеев.