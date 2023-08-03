Владелец крупного таксопарка из Туринска скончался на СВО

Posted Сегодня, 10:56
Published Сегодня, 10:56
Modified Сегодня, 10:59
Updated Сегодня, 10:59
Известно, что военнослужащему отдали соответствующие почести, был траурный митинг и караул. На прощание прибыли ветераны, служившие в Афганистане.
Чистов был известным в городе бизнесменом — местный телеканал выпускал о нем репортаж. Дело погибший выкупил по предложению, о чем сообщил журналистам годом ранее.
Чистов ушел на службу в зону проведения СВО, заключив контракт с Минобороны. Близкие не смогли отговорить мужчину от принятого решения — он был уверен в необходимости защиты страны, сообщает издание Е1. Свердловчанин пытался поступить на службу во время проведения частичной мобилизации, однако ему отказали из-за статуса многодетного отца.