tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 10:56

Published Сегодня, 10:56

Modified Сегодня, 10:59

Updated Сегодня, 10:59

Изображение материала

Владелец крупного таксопарка из Туринска скончался на СВО

3 августа 2023, 10:56
Фото: 1MI
Андрей Чистов, владелец крупного таксопарка из Туринска, скончался на территории спецоперации. С бойцом попрощались 2 августа в местном ДК. У предпринимателя осталась семья — жена и три сына.

Известно, что военнослужащему отдали соответствующие почести, был траурный митинг и караул. На прощание прибыли ветераны, служившие в Афганистане.

Чистов был известным в городе бизнесменом — местный телеканал выпускал о нем репортаж. Дело погибший выкупил по предложению, о чем сообщил журналистам годом ранее.

Фото: "Анонимный Туринск" ВКонтакте
Старший лейтенант полиции из Верхней Пышмы погиб на СВО
Узнать подробнее

Чистов ушел на службу в зону проведения СВО, заключив контракт с Минобороны. Близкие не смогли отговорить мужчину от принятого решения — он был уверен в необходимости защиты страны, сообщает издание Е1. Свердловчанин пытался поступить на службу во время проведения частичной мобилизации, однако ему отказали из-за статуса многодетного отца.

Читайте также:
Снайпер из Каменска-Уральского отправился на СВО и погиб через месяцНа СВО погиб разведчик из Каменска-УральскогоВоенкор из Екатеринбурга погиб на СВО
#Анна Варнакина#Погиб#СВО#Частичная мобилизация#Происшествия#Смерть#Туринск#Свердловская область
Подпишитесь
Сероводородом и диоксидом азота 99 раз дышали жители Нижнего Тагила в июле
Вчера, 07:05
Специальный совет будет следить за здоровьем жителей Нижнего Тагила
Сегодня, 08:49
2 млрд рублей потребуется на восстановление теплосетей Нижнего Тагила
Вчера, 04:18
Боксер из Нижнего Тагила завоевал серебро на Первенстве РФ по тайскому боксу
1 августа, 09:16
Ученый раскрыл причину землетрясений в Свердловской области
Сегодня, 05:51
«В лесу живем из-за них»: стала известна причина запаха гари в Нижнем Тагиле
Вчера, 11:18