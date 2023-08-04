14-летний подросток в Екатеринбурге задержан за стрельбу из рогатки по стеклам

Posted Сегодня, 10:29
Published Сегодня, 10:29
Modified Сегодня, 10:29
Updated Сегодня, 10:29
Рогатку, изготовленную промышленным способом, мальчику купила мама в интернете. По его словам, он не думал, что шарики смогут долететь до дома напротив и повредить стекла, рассказали TagilCity.ru в ОВД по Екатеринбургу.
С подростком и его мамой провели профилактическую беседу: мальчику рассказали о том, что подобным образом поступать не следует, а матери порекомендовали более обдуманно приобретать игрушки для ребенка.
Напомним, жильцы улицы Бакинских Комиссаров пожаловались в полицию, что на протяжении последних двух недель кто-то обстреливает стекла на их балконах. Они смогли вычислить стрелка и передали информацию участковому.
В 2023 году службе участковых исполняется 100 лет.