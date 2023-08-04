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14-летний подросток в Екатеринбурге задержан за стрельбу из рогатки по стеклам

4 августа 2023, 10:29
Фото: 1MI
14-летний подросток в Екатеринбурге был задержан за то, что он стрелял металлическими шариками по стеклам балконов.

Рогатку, изготовленную промышленным способом, мальчику купила мама в интернете. По его словам, он не думал, что шарики смогут долететь до дома напротив и повредить стекла, рассказали TagilCity.ru в ОВД по Екатеринбургу.

Фото: ОВД по Екатеринбургу

С подростком и его мамой провели профилактическую беседу: мальчику рассказали о том, что подобным образом поступать не следует, а матери порекомендовали более обдуманно приобретать игрушки для ребенка.

Напомним, жильцы улицы Бакинских Комиссаров пожаловались в полицию, что на протяжении последних двух недель кто-то обстреливает стекла на их балконах. Они смогли вычислить стрелка и передали информацию участковому.

В 2023 году службе участковых исполняется 100 лет.

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#Елизавета Зиборова#Екатеринбург#Свердловская область#18+#Инцидент#Полиция#Дети#Ребенок#Проверка#Стрелок#Стрельба#Балкон#Стекла#Дом#Профилактическая беседа#Происшествия
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