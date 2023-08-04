Девушка на автомобиле в Нижнем Тагиле чуть не сбила ребенка на пешеходном переходе

Posted Сегодня, 12:19
Published Сегодня, 12:19
Modified Сегодня, 12:19
Updated Сегодня, 12:19
Ребенок переходил проезжую часть по пешеходному переходу на зеленый сигнал светофора. В этот момент на дорогу вылетел автомобиль, и мальчик, заметив, что он едет на красный свет, вовремя остановился, рассказали очевидцы в группе ВКонтакте «Инцидент Нижний Тагил».
В ГИБДД Нижнего Тагила проводится проверка по факту нарушения правил дорожного движения со стороны водителя автомобиля. По словам девушки, она не заметила ни ребенка, ни красный сигнал на светофоре. В отношении нее были составлены административные протоколы.
Напомним, вечером 3 августа 2023 года в Екатеринбурге шофер, сидевший за рулем автомобиля, сбил трехлетнего мальчика на беговеле, так как поздно его увидел и не успел затормозить.